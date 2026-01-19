Wo gesetzlich versicherte Urlauber aus Deutschland auf Mallorca zum Arzt gehen können

Plötzliche Zahnschmerzen, ein Unfall beim Wandern in der Tramuntana, ein besonders schwerer Grippeverlauf. Mallorca-Urlauber, die auf der Insel einen Arzt aufsuchen müssen, werden auch ohne private Auslandskrankenversicherung behandelt und zwar in den öffentlichen Gesundheitszentren (centros de salud), PACS (puntos de atención continuada) oder Krankenhäusern. Voraussetzung: Sie müssen eine gültige Karte ihrer gesetzlichen deutschen Krankenversicherung dabeihaben. Während Mallorca-Residenten für Behandlungen im europäischen Ausland eine separate Karte beantragen müssen (Tarjeta Sanitaria Europea, TSE), ist die Europäische Krankenversicherung (European Health Insurance Card – EHIC) bei Urlaubern aus Deutschland meist schon automatisch auf der Rückseite der Karte ihrer gesetzlichen Krankenversicherung vermerkt (siehe Foto).

Keine geplanten Behandlungen

Die Karte deckt außerplanmäßige medizinische Behandlungen im öffentlichen Gesundheitswesen ab, die bei kürzeren Aufenthalten außerhalb Deutschlands notwendig werden. Geplante Operationen oder Arztbesuche, für die man eigens einreist, sind ausgenommen. In einigen Fällen wie einem stationären Krankenhausaufenthalt oder bei Medikamenten ist eine Zuzahlung notwendig.

Die Kosten für die Behandlung in den hiesigen Ärztezentren der Seguridad Social werden meist direkt mit der Versicherung abgerechnet. In manchen Fällen müssen Patienten Geld vorstrecken.

An diese Ärzte und Krankenhäuser können Sie sich wenden

Wenden kann man sich – je nach Art und Schweregrad der Erkrankung – einfach an das am nächsten gelegene Gesundheitszentrum, PAC oder (öffentliche) Krankenhaus (unter diesem Link finden Sie eine Übersicht).

Auch Urlauber ohne die Karte werden in den öffentlichen (und privaten) Einrichtungen behandelt, müssen alle Kosten dann aber selbst tragen.

Weitere Informationen zur Europäischen Krankenversicherungs-Karte finden Sie hier.

