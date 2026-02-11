Hier können Sie sich auf Mallorca kostenlos auf Geschlechtskrankheiten testen lassen

In Deutschland geht man zum Gesundheitsamt, wenn man sich auf Geschlechtskrankheiten testen lassen möchte, und auf Mallorca? Da gibt es die CAITS. Die Abkürzung steht für „Consultas de atención de infecciones de transmisión sexual“, also Sprechstunden für sexuell übertragbare Krankheiten. Anlaufstelle ist das Hospital General im Zentrum von Palma.

Jeder, der im öffentlichen spanischen Gesundheitssystem registriert ist, kann sich dort kostenlos testen lassen. „Es können sowohl Erwachsene als auch Minderjährige kommen, wobei in letzterem Fall die jeweilige Situation gemäß den geltenden Rechtsvorschriften geprüft wird“, sagt Adrià Ferre Beltrán, der Koordinator der CAITS. Auch, wer noch keine Symptome hat, die auf sexuell übertragbare Krankheiten hinweisen könnten, kann sich sich vorsorglich testen lassen. Eine Überweisung vom Hausarzt ist nicht notwendig, betont Adrià Ferre Beltrán.

Immer den Schildern mit der Aufschrift "CAITS" drauf nach! / Nele Bendgens

Nur mit Vorabtermin

Ein Termin kann vor Ort oder per E-Mail ausgemacht werden. Das Personal setze sich dann innerhalb von maximal 24 Stunden mit dem Patienten in Verbindung, um dessen Fall individuell zu bewerten und einen Termin für ein persönliches Gespräch zu vereinbaren. Zum Termin müsse man nicht nüchtern kommen. „Wir empfehlen aber, mindestens eine Stunde vorher nicht mehr zu urinieren, falls ein Urintest gemacht werden muss“, so Ferre Beltrán. Zudem solle man das Personal vor Ort über mögliche Symptome und Risikokontakte informieren und angeben, ob man in letzter Zeit Antibiotika eingenommen hat. Die Mitarbeiter führen mit jedem Patienten ein klinisches Gespräch zur Einschätzung von Risiken und Symptomen. Dabei werden laut MZ-Informationen auch viele detaillierte Fragen zum Sexualleben und -praktiken gestellt. Invasive Untersuchungen würden nur durchgeführt werden, wenn sie notwendig seien.

Patienten werden vor allem auf diese Krankheiten getestet: HIV, Syphilis, Gonorrhö, Chlamydien, Hepatitis B und Hepatitis C. Je nach Fall und Risikopraxis entnehmen die Mitarbeiter dafür verschiedene Proben: Blut, Urin und/oder Abstriche (Rachen, Rektum oder Genitalien). Je nach Test gibt es die Ergebnisse innerhalb weniger Tage oder einer Woche. Die Ergebnisse werden vertraulich mitgeteilt: per Telefonanruf, durch eine erneute Einbestellung des Patienten oder für cl@ve-permanente-Besitzer über das Patientenportal (porpac.ibsalut.es). Bei positivem Ergebnis wird die Person aktiv kontaktiert, um eine Behandlung einzuleiten. Jedes Jahr werden rund 7.000 Patienten behandelt.

Hier kann man sich testen lassen: Hospital General (1. OG), Plaça de l’Hospital, 3, Palma, Tel.: 871-20 57 22 (Mo.–Fr. 14.30–19.30 Uhr), E-Mail: huse.caits_mallorca@ssib.es

