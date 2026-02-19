Zum Hauptinhalt springenZum Seitenende springen

Ressorts

Aktuell
ProzessionsspinnerPort d'AlcúdiaPlaya de Palma
instagramlinkedin

Ärztestreik auf Mallorca: 251 abgesagte Operationen an den ersten drei Tagen

Die Mediziner des öffentlichen Gesundheitssystems legen noch bis Freitag die Arbeit nieder, um gegen eine Verschlechterung ihrer Arbeitsbedingungen und lange Arbeitszeiten zu protestieren

Der Präsident der Ärztegewerkschaft, Miguel Lázaro, bei einer Kundgebung vor dem Krankenhaus Son Espases.

Der Präsident der Ärztegewerkschaft, Miguel Lázaro, bei einer Kundgebung vor dem Krankenhaus Son Espases. / CATI CLADERA/EFE

Johannes Krayer

Johannes Krayer

Der Ärztestreik auf Mallorca hat große Auswirkungen auf die Patientinnen und Patienten: Allein zwischen Montag (16.2.) und Mittwoch, den drei ersten Tagen des Ausstandes, mussten laut dem Präsidenten der Ärztegewerkschaft Simebal, Miguel Lázaro, 5.578 Sprechstunden in den Gesundheitszentren abgesagt werden. Im ambulanten Bereich der Krankenhäuser waren es allein am Montag und Dienstag und 3.889 Routineuntersuchungen und Proben im ambulanten Bereich.

Darüber hinaus mussten 251 Operationen verschoben werden. An den ersten Tagen beteiligten sich rund 90 Prozent der im öffentlichen Gesundheitssystem arbeitenden Mediziner in den Krankenhäusern und 70 Prozent der Mitarbeiter in den Gesundheitszentren. Gewerkschaftspräsident Lázaro bedauerte, dass der Streik vielen Patienten schade. Die Mediziner wollen noch bis einschließlich Freitag die Arbeit niederlegen.

Verwandte nachrichten

Im Mittelpunkt der Kritik steht das geplante „Estatuto Marco“. Es ist zwar noch nicht in Kraft, wird aber seit Längerem heftig diskutiert, weil Ärzte darin eine Verschlechterung ihrer Arbeitsbedingungen und damit auch der Patientenversorgung sehen. Darüber hinaus geht es auch um die Arbeitszeit: Von Ärzten werde häufig eine 48-Stunden-Woche verlangt. Erst im Dezember 2025 legten die Ärzte im ganzen Land ihre Arbeit nieder.

Abonnieren, um zu lesen

THEMEN

RRSS WhatsAppURL kopieren
  1. Nicht das Problem der Firma': Ryanair verweigert alleinerziehender Mutter Freistellung trotz Schulschließungen wegen Sturmwarnung
  2. Deutschen Mallorca-Urlauber auf Autobahn gestoßen: Oberster Gerichtshof fällt finales Urteil im Fall Tim V.
  3. Küste, Buchten, Dörfer: Warum der neue Wanderweg „East Mallorca“ ab Cala Ratjada nicht nur für erfahrene Wanderer geeignet ist
  4. Soll ich meinen Koffer vor dem Mallorca-Flug abschließen?
  5. Der Wetterdienst warnt vor dem nächsten Sturm auf Mallorca
  6. Kurz vor Saisonstart: Diese neue Großbaustelle in einer Urlauberhochburg sorgt für Ärger auf Mallorca
  7. Unliebsame Plagegeister: Gemeinde auf Mallorca macht mit Schusswaffen Jagd auf Prozessionsspinner
  8. Sand-Chaos an der Playa de Palma: Die Flaniermeile verkommt - und keiner räumt auf

Trotz Nebensaison: Busse nach Sóller schon jetzt völlig überfüllt

Trotz Nebensaison: Busse nach Sóller schon jetzt völlig überfüllt

Medikamente in der Apotheke auf Mallorca abholen: Ab wann die Gesundheitskarte wieder funktioniert

Medikamente in der Apotheke auf Mallorca abholen: Ab wann die Gesundheitskarte wieder funktioniert

Nach Horrorjahr 2025: "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Thommy Schmelz liegt schon wieder im Krankenhaus

Nach Horrorjahr 2025: "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Thommy Schmelz liegt schon wieder im Krankenhaus

Polizei auf Mallorca setzt Elektroschocker ein: Mann stirbt daraufhin an Herzstillstand

Polizei auf Mallorca setzt Elektroschocker ein: Mann stirbt daraufhin an Herzstillstand

Rettungseinsätze wegen "Fahrlässigkeit": Verunglückte Wanderer auf Mallorca werden wohl bald zur Kasse gebeten

Rettungseinsätze wegen "Fahrlässigkeit": Verunglückte Wanderer auf Mallorca werden wohl bald zur Kasse gebeten

Ärztestreik auf Mallorca: 251 abgesagte Operationen an den ersten drei Tagen

Ärztestreik auf Mallorca: 251 abgesagte Operationen an den ersten drei Tagen

Mehr Mitbestimmung beim Flughafen Mallorca: Aena-Chef knallt der Balearen-Regierung erneut die Tür zu

Mehr Mitbestimmung beim Flughafen Mallorca: Aena-Chef knallt der Balearen-Regierung erneut die Tür zu

Sturmtief "Pedro" erreicht Mallorca: Wetterdienst erhöht die Warnstufen

Sturmtief "Pedro" erreicht Mallorca: Wetterdienst erhöht die Warnstufen
Tracking Pixel Contents