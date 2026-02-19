Medikamente in der Apotheke auf Mallorca abholen: Ab wann die Gesundheitskarte wieder funktioniert

Wer dringend Medikamente benötigt und vorhatte, sie sich am Wochenende in der Apotheke zu holen, sollte wissen: Am Samstag und Sonntag (21. und 22.2.) ist das mit der Gesundheitskarte von IB-Salut (tarjeta sanitaria) nicht möglich. Der Grund: Die balearische Gesundheitsbehörde stellt nach zwei Jahrzehnten ihr E-Rezept-System um. Das Projekt hat mehr als drei Millionen Euro gekostet, die vom spanischen Gesundheitsministerium finanziert wurden.

Bis dato hat IB-Salut mit RELE gearbeitet, künftig wird es SIGMA sein. Dank der Umstellung sollen Informationen zur Behandlung von Patienten vereinheitlicht werden, damit diese für das Personal in der Primärversorgung, in Krankenhäusern und erstmals auch in öffentlichen Pflegeheimen und Sozial- und Gesundheitszentren gleichermaßen verfügbar sind. Bislang waren etwa die in Pflegeheimen und Sozial- und Gesundheitszentren verabreichten Medikamente nicht immer für Fachpersonal anderer Einrichtungen einsehbar, wenn ein Patient etwa ins Krankenhaus kam. Künftig soll es nur noch eine einheitliche pharmakotherapeutische Historie für jeden Patienten geben.

Auch relevante Hinweise, etwa zur Wechselwirkung verschiedener Medikamente oder Sicherheitshinweise, sollen für das medizinische Personal bei der Verschreibung künftig besser sichtbar sein. Dank der Umstellung und dem System MyHealth@EU sollen Patienten Rezepte künftig auch in anderen Ländern der Europäischen Union einlösen können. Umgekehrt kann auch ein ausländischer Patient mit chronischer Erkankung, die behandelt werden muss (prescripción crónica), dasselbe auf den Balearen tun, ohne einen Arzt aufsuchen zu müssen.

Papierrezept für den Notfall

In dringenden Fällen können sich Patienten, die am Wochenende etwa in der Notaufnahme behandelt werden, Rezepte in Papierform geben lassen und diese in der Apotheke vorzeigen. Doch Achtung: Rentner, die normalerweise nicht mit dem elektronischen Rezept bezahlen, müssen den Betrag dann vorstrecken. Anschließend können sie über die Sede Electrónica der Balearen-Regierung (caib.es/seucaib) die Rückerstattung des Geldes beantragen. Dafür unter dem Reiter „Personas“ „Reintegro de gastos de farmacia“ ins Suchfeld eingeben und das Papierrezept und den Kassenzettel der Apotheke anhängen.

Der weniger umständliche Weg ist definitiv der Gang zur Apotheke bis Freitag (20.2.) oder wieder ab Montag (23.2.).

Neue App in Planung

Nutzer sollen es künftig generell einfacher haben, an all ihre Informationen heranzukommen. Ab März sollen sie dank der App „EspaiSalut“ beispielsweise noch übersichtlicher als bisher einsehen können, welche Medikamente sie wie lange einnehmen müssen (mit Anweisungen und Kalender) und bis wann sie diese in der Apotheke abholen sollten. Auch eine digitale Krankenversicherungskarte soll dann zur Verfügung stehen.

