Ärztestreik auf Mallorca: Was das vom 16. bis 20. März für Patienten bedeutet

Die Krankenhäuser und Gesundheitszentren auf den Balearen werden vom 16. bis 20. März wegen der zweiten Woche des Ärztestreiks mit Mindestdiensten arbeiten, die den an Feiertagen festgelegten Diensten entsprechen. Das medizinische Personal protestiert damit gegen das geplante „Estatuto Marco“.

Dieses ist zwar noch nicht in Kraft, wird aber von den Ärzten kritisiert, weil sie darin eine Verschlechterung ihrer Arbeitsbedingungen und damit auch der Patientenversorgung sehen. Zudem geht es bei dem Streik um die Arbeitszeit, da Ärzten häufig eine 48-Stunden-Woche abverlangt werde.

Die Regelung für die Mindestdienste

Wie das balearische Gesundheitsministerium am Freitag (13.3.) mitgeteilt hat, werden die Mindestdienste von 0 Uhr am Montag, dem 16. März, bis 23.59 Uhr am Freitag, dem 20. März, gelten und der Feiertagsregelung entsprechen. Bei der Krankenhausversorgung werden die Assistenzdienste, die an Feiertagen keine Bereitschaftsdienste leisten, die Anwesenheit eines Facharztes in der Frühschicht gewährleisten.

In den Gesundheitszentren wird die Tätigkeit mit 30 Prozent des üblichen Personals sichergestellt, mit Ausnahme der Radiologie, wo die Abdeckung 50 Prozent betragen wird, und der Hämatologie und Hämotherapie mit 50 Prozent des Personals. Bei den medizinischen Fachrichtungen mit stationär aufgenommenen Patienten und den Diensten, die hospitalisierte Patienten betreuen, wird in der Frühschicht jeweils ein Facharzt pro Dienst zusätzlich eingesetzt, außer in der Anästhesie, wo zwei Spezialisten hinzugezogen werden.

Notfälle, kritische und dringende Fälle

Die Behandlung von Notfällen und kritischen oder dringenden Fällen wird normal funktionieren. Dies umfasst die Bereiche medizinische Onkologie und Hämatologie sowie Strahlentherapie, onkologische Chirurgie, Notaufnahme, Dialyse, Tagesklinik und Krankenhausapotheke.

Außerdem werden die Mindestdienste der Rufbereitschaft mit derselben Zahl an Kräften gewährleistet, die diese Tätigkeit gewöhnlich ausüben. Die Notfall- und Rettungsdienste wie SUAP und 061 werden ihre vollständige Abdeckung beibehalten, ohne durch den Streik beeinträchtigt zu werden.

Primärversorgung in den Gesundheitszentren

In der Primärversorgung wird jedes Gesundheitszentrum in der Frühschicht von 8 bis 15 Uhr über einen Arzt und einen Kinderarzt verfügen. In den Zentren mit mehr als 20.500 Gesundheitskarten wird es zwei Ärzte und einen Kinderarzt geben.

In der Nachmittagsschicht von 15 bis 20 Uhr wird die Anwesenheit eines Arztes und eines Kinderarztes sichergestellt, falls es einen solchen gibt. In den Schichten der PACs (Puntos de Atención Continuada), den 24 Stunden geöffneten Gesundheitszentren mit Notaufnahme, müssen von 15 bis 23.59 Uhr alle Ärzte und Kinderärzte anwesend sein, die diesen Dienst leisten.

Landesweiter Ärztestreik

Der landesweite Ärztestreik in der kommenden Woche entspricht der zweiten von fünf Streikwochen, die das Komitee bis Juni vorgesehen hat. Die erste fand bereits zu denselben Terminen im vergangenen Monat Februar statt, und die folgenden sind vom 27. bis 30. April, vom 18. bis 22. Mai und vom 15. bis 19. Juni angesetzt.