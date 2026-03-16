Neues Longevity Center im Herzen von Palma eröffnet

Nur wenige Schritte vom Mercat l’Olivar entfernt, eröffnete vergangenes Wochenende das neue Qvantum Longevity Center in der Els Geranis Passage. Das deutschsprachige Zentrum für moderne Gesundheitsprävention steht unter der Leitung von Dr. Marc Hoefeld-Fegeler und bietet verschiedene Behandlungsmethoden rund um nachhaltige Gesundheit und „Anti-Aging“ an.

Reges Interesse bei der Eröffnung

Rund hundert Besucher folgten nach Aussage von René Knopf, Mitinhaber, Experte für Biohacking und Organisator der jährlichen Body Mind and Soul-Konferenz auf Mallorca, der Eröffnungseinladung und ließen sich vom Quantum-Team das Angebot und die Technologien des Zentrums erklären. "Es gab sehr viel Skepsis, aber auch sehr viel Staunen", schildert Knopf der MZ. Das Qvantum Longevity Center setze dort an, wo klassische Medizin oft endet: bei der proaktiven Stärkung der körpereigenen Ressourcen – noch bevor Beschwerden entstehen. "Man kann es wie ein Fitnessstudio für die Körperzellen verstehen", so Knopf, der selbst auch die Frequenztherapie nutzt und sich "nach einer Behandlung um Jahre jünger fühlt, wobei das biologische Alter auch nachweislich verringert ist".

Bettina Klos probiert bei der Eröffnung die Qvantun Longevity Chamber aus / Qvantum Longevity Center

Präzise Diagnostik als Basis

Vor jeder Behandlung stellt Qvantum Longevity Center bei einer Anamese mit modernen diagnostischen Verfahren den körperlichen Ist-Zustand des Kunden fest. Hierbei analysiert man die Herzfrequenzvariabilität (HRV), um das Stresslevel des autonomen Nervensystems sichtbar zu machen. Messungen der Körperzusammensetzung und die Bestimmung des biologischen Alters geben Aufschluss darüber, wie schnell der Organismus im Vergleich zum kalendarischen Alter tatsächlich altert. Aufgrund dieser Daten werden die Anwendungen individuell auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten. Kostenpunkt der Anamese: 250 Euro.

Zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten

Um die regenerativen Prozesse auf zellulärer Ebene zu unterstützen, bietet das Qvantum Longevity Center Besuchern verschiedene Anwendungsmöglichkeiten, die über herkömmliche Wellness hinausgehen. So sollen beispielsweise bei der Frequenztherapie die PEMF-Frequenzfelder (pulsierende elektromagnetische Felder) die Mikrozirkulation und Zellregeneration anregen.

Für Sportler mit hohem Leistungsanspruch ist das simulierte Höhentraining (IHHT) interessant. Durch den Wechsel von sauerstoffarmer und sauerstoffreicher Luft werde der Zellstoffwechsel trainiert – ein Effekt, der vergleichbar mit einem Aufenthalt im Hochgebirge ist.

Eine Besucherin testet den Scalar Transformer mit Skalarwellen und Infrarot bei der Qvantum Longevity Center Eröffnung / Qvantum Longevity Center

Infrarot-Anwendungen für Tiefenwärme, die Nutzung von ionisiertem Sauerstoff zur besseren Versorgung des Gewebes sowie spezielle Detox-Programme zur Entlastung des Organismus runden das Angebot des Qvantum Longevity Centers ab.

Im Rahmen der Eröffnung gilt momentan noch ein Einstiegsangebot: Die Voll-Anamnese und drei Behandlungen gibt es für 599 Euro. Normalerweise kosten die Behandlungen ab 200 Euro.