Neue Alzheimer-Behandlung auf Mallorca: IMAR in Palma setzt auf europaweit zugelassenes Verfahren

Mit dem europaweit zugelassenen Verfahren kann die Alzheimer-Krankheit ausgebremst werden

Im Institut für fortgeschrittene Medizin und Rehabilitation IMAR in Palma wird mit einem multidisziplinären Team aus Gesundheitsspezialisten auf modernste Technologie und personalisierte Behandlungsmethoden gesetzt. Ein erfolgsversprechender Schwerpunkt liegt in der Behandlung von leichter bis mittelschwerer Alzheimer-Demenz. Dafür verfügt das Institut über ein auf den Balearen bis jetzt einzigartiges CE-zertifiziertes Gerät, den Neurolith, das für eine nicht-invasive Behandlung von Alzheimer-Demenz eingesetzt wird. Diese medizinische Neuheit wurde in der Schweiz entwickelt und ist seit 2019 in Europa zugelassen. Der Fachbegriff dieser ambulanten Methode heißt Transkranielle Pulsstimulation, kurz TPS genannt.

Innenansicht der IMAR Räumlichkeiten in Palma / IMAR

Schallwellen für eine bessere Durchblutung des Gehirns

Bei der TPS werden gezielt Schallwellen durch den Kopf geleitet, um den Demenzprozess zu verlangsamen. Dadurch werden Gehirnregionen stimuliert und die Gehirnaktivität wird verbessert. Das Neurolith-Gerät erzeugt kurze Schallimpulse in Form von Stoßwellen mit 3–5 Mikrosekunden, die bis zu 8 cm tief ins Gehirn eindringen, ohne Gewebe zu erwärmen oder Nebenwirkungen zu haben. Es kommt zu einer besseren Durchblutung des Gehirns, wodurch sich Zellen und Gewebe regenerieren können. Die Folge sind eine Verbesserung der Gedächtnisleistung und der kognitiven Fähigkeiten, damit die Patienten wieder aktiver und selbstbestimmter am Leben teilnehmen können. Dadurch verbessern sich die Motivation, die Orientation und die Sprachfähigkeit – und der Gemütszustand des Patienten, sind doch Symptome wie Ängste oder depressive Verstimmungen häufige Begleiterscheinungen einer beginnenden Demenz. Diese innovative Methode kann die tückische Alzheimer-Krankheit zwar nicht heilen, aber in Schach halten.

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Bisher ist das IMAR-Institut das einzige Zentrum auf den Balearen, das über ein Neurolith-Gerät und die entsprechende Behandlungsmethode verfügt. In anderen Ländern kommt die Neurolith-Behandlung mittlerweile auch bei weiteren Erkrankungen wie Parkinson, Autismus-Spektrum-Störungen, medikamentenresistenter Depression oder Long-COVID zum Einsatz.

Das Neurolith-Gerät das bei IMAR bisher einzigartig auf den Balearen im Einsatz ist. / IMAR

Eine sichere, schmerzfreie Behandlung ohne Nebenwirkungen

Die Vorgehensweise bei der Behandlung ist in ganz Europa gleich, sie ist sicher und schmerzfrei: Eine Sitzung dauert 30-40 Minuten, in den ersten zwei Wochen erfolgt eine intensive Phase mit drei Sitzungen pro Woche, also sechs Behandlungen relativ kurz hintereinander. Anschließend wird einmal pro Monat über ein Jahr lang eine Sitzung als Auffrischungstherapie durchgeführt, dann kann die Behandlung von vorne begonnen werden. Ein Extra-Service bei IMAR, der normalerweise nicht im Protokoll enthalten ist, besteht darin, dass von der Neuropsychologin des Zentrums ein evaluierender Zwischenbericht erstellt wird, um den Unterschied zum Anfangsstadium zu dokumentieren. Zwar werden die Kosten für diese innovative, vielversprechende Behandlung noch nicht von den Krankenkassen übernommen, doch kann die Neuropsychologin den Zustand der Demenz beurteilen und begleitet die Behandlung entsprechend. Alles, was der Patient mitbringen muss, ist eine Magnetresonanztomographie (MRT) seines Gehirns, die der Neurolith dann in eine 3D-Abbildung verwandelt.

Das Team der Physiotherapeuten von IMAR entwickelt ein multimodales Behandlungsprogramm / IMAR

Deutliche Verbesserung des Gedächtnisses und der emotionalen Stabilität

Seit seiner Gründung vor zweieinhalb Jahren setzt das IMAR den Neurolith mit Erfolg ein. „Meist kommt zuerst jemand von der Familie, der auf eine Behandlung eines von Alzheimer betroffenen Angehörigen dringt. Nach der intensiven Phase freut sich der Patient in der Regel auf seine Termine, da er eine Verbesserung seines kognitiven Zustands wahrnimmt“, fasst die Managerin Claudia Peyghambari die positiven Erfahrungen zusammen. Immer mehr internationale Patienten nehmen die Methode in Anspruch, schließlich wird in dem 18-köpfigen Team des IMAR-Zentrums mehrheitlich auch Englisch gesprochen. Das gilt auch für Patienten aus den verschiedensten Ländern mit anderen Krankheitsbildern.

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Im IMAR wird ein breites Spektrum im Bereich regenerativer Medizin abgedeckt: Neben Neurochirurgie, Neuropsychologie und Psychologie sowie Traumatologie auch Physiotherapie und Osteopathie, Sportrehabilitation, Schlafmedizin, Ernährung, interventionelle Radiologie, Beckenboden-Physiotherapie und ästhetische Medizin. Hier ist sozusagen alles unter einem Dach und obwohl die Fachleute jeweils ihr eigenes Spezialgebiet haben, arbeiten Ärzte und Physiotherapeuten eng zusammen, um dem Patienten die bestmögliche Erfahrung und optimale Ergebnisse zu bieten.

Rezeption im Eingangsbereich von IMAR in Palma / IMAR

Entsprechend umfassend ist die Betreuung, wobei in dem modernen Zentrum neben der Professionalität, insbesondere auf ein menschliches Ambiente Wert gelegt wird: „Wir behandeln nicht nur Symptome oder Verletzungen, sondern den Menschen als Ganzes,“ bestätigt Managerin Claudia Peyghambari und betont: „Es ist uns wichtig, zuzuhören, zu verstehen und individuell auf die Bedürfnisse des Patienten einzugehen. So schaffen wir eine vertrauensvolle Atmosphäre, in der sich jeder stets gut aufgehoben fühlt.“ Eine Voraussetzung, die ganz besonders – aber nicht nur – für Alzheimer-Patienten von großer Bedeutung ist.

Kontakt IMAR Palma - Instituto de Medicina Avanzada y rehabilitación Carrer Gremi d'Hortelans, 11, 3ª planta Puerta 7, Palma Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 9 bis 19 Uhr Telefon: 871 - 62 04 38 imarpalma.com