Ruhe, Natur, Coaching: Dieses Mallorca-Retreat setzt auf ganzheitliche Gesundheit

Eine lange Auffahrt durchs Grüne, rechts eine Koppel mit drei Pferden, links ein großer Gemüsegarten. Ein Tor trennt das Gelände der Finca von der Außenwelt, dann nochmals eine lange Zufahrt bis zum Haupthaus. Vogelgezwitscher, das Schnauben der Pferde und das Knirschen von Kies unter den Schritten – mehr ist nicht zu hören, als wir auf die mächtige Eingangstür zugehen.

Hier, in absoluter Ruhe nahe Llubí, auf der „Luxus-Finca „Only Summer“ (O-Ton), bietet die österreichische Medizinerin Hilda Reed gemeinsam mit ihrer Schulfreundin Jana Gille, einer PR-Expertin, unter dem Namen „Strong Sense“ Gesundheits-Retreats für Frauen ab 50 an.

Entspanntes Flair auf der Luxusvilla "Only Summer" bei Llubí - hier bietet Strong Sense seine Retreats an / Veranstalter Strong Sense

„Unsere Retreats sind exklusiv, klein und diskret“, heißt es auf derWebsite. „Spring Reset“, das erste dieser Angebote, feiert gerade Premiere, die Woche kostet 5.400 Euro. Es sind diesmal nur zwei Frauen dabei: Die rothaarige Birgit (51) führt die PR-Abteilung einer Wiener Klinik, und die zierliche Karin (55) coacht Führungskräfte großer Konzerne in der Schweiz. Beide geben an, hier „herunterkommen zu wollen“.

Traumhafte Kulisse zum Entspannen

Mit Blick auf den Pool, das weitläufige Gelände und die Silhouette der Tramuntana fällt das an dem riesigen Holztisch nicht schwer. Das architektonische Design der Finca harmoniert mit der Einrichtung – der Schweizer Eigentümer ist Möbeldesigner. „Wir haben hier den perfekten Ort für unsere Retreats gefunden. Die lange Suche hat sich gelohnt“, sagt Jana Gille, die gerade in der offenen Küche das Frühstück zubereitet. Sie ist rund um die Uhr für die anwesenden Frauen ansprechbar und organisiert auch das Begleitprogramm wie nächtliches „Stargazing“, also Sternegucken, einen Ausflug an den Strand von Sa Ràpita, einen Makramee-Workshop oder eine Shopping-Tour in Palma.

Jana Gille bekocht die Teilnehmerinnen in der großzügigen Finca-Küche mit Weitblick / Nele Bendgens

Der heutige Tag beginnt mit einem Mariendistel-Tee, der eine reinigende Wirkung für die Leber haben soll. „Es ist wichtig, nicht gleichzeitig zu essen und zu trinken, damit die Magensäure durch die Flüssigkeiten nicht verwässert“, erklärt Hilda Reed. Die österreichische Fachärztin für Orthopädie und Traumatologie empfiehlt, zwischen Trinken und Essen immer eine 30-Minuten-Pause einzulegen, so der Alltag das erlaubt. Zusätzlich solle man bewusst vor jedem Essen die Speichelproduktion im Mund anregen, denn die Verdauung beginne bereits dort.

Kauen „wie ein Küssender Fisch“

Die Frauen kauen dafür erst andächtig eine Weile auf Kokos-Chips. „Schiebt den Unterkiefer bewusst nach vorne, wie ein küssender Fisch“, sagt Reed. Danach gibt es warmen Porridge mit frischen Erdbeeren, Blaubeeren und Bananenstückchen. Das Ernährungscoaching ist fester Bestandteil des Programms. Die Retreats sind konzipiert für die Begleitung von Frauen während oder nach einer GLP-1-Therapie sowie in Phasen hormoneller Neuausrichtung. Abnehmen muss von den heute Anwesenden wahrlich niemand, es geht hier eher darum, den eigenen Körper zu optimieren.

Zu der "Only Summer-Finca" gehört auch ein Gemüsegarten, aus dem die Retreat-Teilnehmerinnen ihr Essen teilweise ernten / Nele Bendgens

„Unser Bauchgefühl ist keine Metapher, sondern Neurobiologie. 80 Prozent der körpereigenen Signale laufen vom Darm zum Hirn und nicht andersherum“, erklärt uns Hilda Reed. Sie ist auch Osteopathin und hat ganzheitliche Zusatzausbildungen in Traditioneller Chinesischer Medizin (TCM). Ihr ginge es um die ganzheitliche Betrachtung des Menschen, sagt Reed. „Ich bin keine Alternativ-, sondern Komplementärmedizinerin.“

Das Team hinter den Strong Sense Retreats: Die Medizinerin Dr. Hilda Reed und PR-Expertin Jana Gille / Nele Bendgens

Ganz ohne Drill, Kalorienprotokoll oder Wellness-Einheitsbrei wollen die beiden Wienerinnen einen Raum für Entschleunigung und persönliche Weiterbildung bieten, gepaart mit täglich ärztlicher Begleitung, Osteopathie, Akupunktur und einer Kur für den Darm mit Elementen der F.-X.-Mayr-Therapie. Das in Österreich populäre Naturheilkunde-Konzept soll den Darm durch Schonung und Reinigung entlasten und das Essverhalten durch Schulung verbessern. Ursprünglich gab es bei so einer Kur nur Milch und harte Semmeln, aufgrund der heute immer häufiger vorkommenden Laktose- und Weizenunverträglichkeiten ist die Diät aber angepasst worden.

„Rohkost komplett meiden“

„Um den Körper nicht zusätzlich zu belasten, sollte man immer warm essen und Rohkost komplett meiden“, so Reed weiter. Auch die strikte Einhaltung eines Acht-Stunden-Fensters zur Nahrungsaufnahme sei empfehlenswert. Die Auswirkungen der sogenannten 16:8-Methode des Intervallfastens auf Gesundheit und Alterung sei der Gegenstand vieler Studien. Sie soll etwa eine verbesserten Zucker- und Fettstoffwechsel sowie die Ausschüttung von entzündungshemmenden körpereigenen Stoffen zur Folge haben.

Hier lässt es sich aushalten: Die Only Summer-Finca bietet absolute Abgeschiedenheit / Veranstalter Strong Sense

Hilda Reed erklärt Medizin, wie andere Geschichten erzählen: mit Händen, Modellen und Geduld, ohne dabei zu belehren– aber bis alle im Raum die Zusammenhänge verstehen. Sie selbst sei aus einer persönlichen Krise dazu gekommen, Ernährung als Medizin zu betrachten, sagt sie. Als ihre Tochter mit vier Jahren ein Autoimmunproblem entwickelte, begann Reed, Gluten und Weizen aus dem Familienhaushalt zu verbannen– als Experiment, das wirkte. „Dinkel ist die Hölle“, sagt sie trocken. Die Runde am Tisch lacht. Dinkel, der als vermeintlich gesündere Alternative gilt, habe eine höhere Glutenlast als Weizen.

Bauchmassage zur Entstauung

Nach dem zweistündigen Vortrag mit viel Erfahrungsaustausch beginnen die individuellen Behandlungen. Jede Teilnehmerin erhält von Reed in einem Nebengebäude der Finca eine Bauchmassage, bei der die Medizinerin den Darm nach Unregelmäßigkeiten von außen abtastet und so gleichzeitig die Durchblutung im Bauch steigert. Das soll das venöse System und die Leber entstauen, sowie den Darm tonisieren und die Selbstreinigung fördern. Auch die manuelle Bauchbehandlung ist Teil des F.-X.-Mayr-Konzepts.

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Aus dem Fincagarten frisch auf den Tisch - selbstgeerntetes Gemüse ist Teil der Diät während des Retreats. / Alexandra Bosse

Während Gille und die Gäste am Wochenende wieder zurück in die jeweilige Heimat fliegen, hat Reed ihr Zuhause auf der Insel gefunden. Seit dem Herbst lebt sie mit ihren beiden Kindern in Santa Ponça. In den kommenden Monaten will sie in Palmas Stadtviertel Sa Vileta, in der Nähe des Drogeriemarkts Müller, ihre eigene Praxis eröffnen. Die spanische Zulassung dazu habe sie bereits.