Moderne Orthopädie in Nou Llevant: Dr. Heiko Miguel Diedrich behandelt Schmerzen ohne OP

In Palmas Viertel Nou Llevant hat sich die Praxis von Dr. Heiko Miguel Diedrich als feste Adresse für moderne Orthopädie etabliert. Der Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie sowie Diplom-Sportlehrer verbindet klassische Ansätze mit regenerativer, alternativer Medizin – und mit seiner eigenen langjährigen Erfahrung als Ausdauer- und Kraftsportler.

Außenansicht der Praxis Ortopedia Palma an der Avinguda Mèxic, 15 in Palma / Nele Bendgens

Viele der Verletzungen und Schmerzen, die seine Patienten beschreiben, hat der gebürtige Stuttgarter selbst erlebt: „Das hilft mir, schnell einzuschätzen, in welche Richtung eine sinnvolle Therapie gehen kann.“ Operative Eingriffe gehören nicht zu seinem Konzept. Stattdessen setzt er auf einen eigens entwickelten, multimodalen Ansatz, bei dem verschiedene Bausteine gezielt kombiniert werden, um nachhaltige Ergebnisse zu erzielen.

Ausführliche Anamnese für eine individuell sinnvolle Therapie

Gerade Menschen mit Rückenbeschwerden – seine größte Patientengruppe – profitieren davon. Ein akuter Schmerz wird hier nicht in wenigen Minuten „eingerenkt“. Am Anfang steht immer eine ausführliche Anamnese. Auf einem großen Bildschirm kann der Patient Röntgenbilder, Muskelspannungsmessungen oder Ultraschallaufnahmen mitverfolgen und versteht so Schritt für Schritt, wie die Beschwerden entstehen. Erst im Anschluss wird gemeinsam entschieden, welche Therapie sinnvoll ist.

Das Behandlungszimmer von Dr. Heiko Miguel Diedrich im Neubauviertel Nou Llevant in Palma / Nele Bendgens

Zu den zentralen Elementen gehören die Stoßwellentherapie, bei der elektromagnetische und/oder mechanische Impulse Durchblutung und Regeneration anregen, sowie das SpineMed-Traktionssystem, das einzelne Bereiche der Wirbelsäule gezielt entlastet. „Rückenprobleme haben selten nur eine Ursache“, erklärt Dr. Heiko Miguel Diedrich. „Deshalb kombiniere ich verschiedene Methoden so, dass sie sich sinnvoll ergänzen.“

Ergänzt wird dieser Ansatz durch eine moderne Ausstattung. Eine Laufbandanalyse mit 4D-Scan macht Fehlhaltungen sichtbar, ein hochpräziser Ganzkörperscan liefert genaue Daten zu Knochendichte sowie Fett- und Muskelanteilen, und eine Kältekammer bis minus 110 Grad unterstützt Regeneration und Schmerzreduktion. Injektionen werden grundsätzlich unter Ultraschallkontrolle gesetzt – zielgenau und möglichst schonend.

Plasma für eine natürliche Heilung

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf körpereigenen Plasma-Therapien. Dabei werden aus dem eigenen Blut gewonnene Wachstumsfaktoren gezielt eingesetzt, um Heilungsprozesse zu fördern. „Plasma unterstützt die Regeneration auf natürliche Weise“, sagt Dr. Diedrich.

Empfangsbereich der Orthopädie-Praxis von Dr. Heiko Miguel Diedrich in Nou Levant / Nele Bendgens

Das Patientenspektrum ist breit: vom Handwerker mit Rückenschmerzen über die Büroangestellte mit Haltungsproblemen bis zum ambitionierten Sportler. Viele kommen nach längerer Suche erstmals zu einer klaren Diagnose. Ein Termin dauert meist zwischen 30 und 60 Minuten – und ist dennoch kurzfristig verfügbar. „In der Regel können Patienten tagesaktuell einen Termin bekommen“, sagt der Orthopäde. „Und bei akuten Schmerzen finden wir immer eine Lösung – notfalls auch spät am Abend.“

So finden Schmerzpatienten in Palmas Neubaviertel Nou Llevant nun einen Ort, an dem moderne Technik, persönliche Erfahrung und Zeit für den einzelnen Menschen zusammenkommen – mit dem Ziel, Ursachen zu erkennen, Schmerzen zu lindern und Beweglichkeit langfristig zu erhalten.

Kontakt Ortopedia Palma Avinguda Mèxic, 15, Palma E-Mail: info@ortopedia-palma.es Tel.: 971-68 43 45 www.ortopedia-palma.es