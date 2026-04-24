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Tabak und E-Zigaretten verboten: In diesem beliebten Urlaubsort auf Mallorca darf am Strand nicht mehr geraucht werden

Gesundheits- und Umweltschutz stehen im Fokus: Sóller schließt sich anderen Gemeinden auf den Balearen mit rauchfreien Stränden an

Demnächst ein rauchfreies Vergnügen: das Sonnenbaden am Strand von Port de Sóller.

Demnächst ein rauchfreies Vergnügen: das Sonnenbaden am Strand von Port de Sóller. / Joan Mora

Joan Mora

Tabak und E-Zigaretten haben am Strand von Port de Sóller künftig keinen Platz mehr. Der gesamte Küstenabschnitt des Hafenortes soll zu einer rauchfreien Zone erklärt werden – mit der Folge, dass das Rauchen in diesem Bereich künftig untersagt ist.

Darauf wies der für den Hafen zuständige Gemeinderat Biel Barceló während der Ratssitzung am Mittwoch (22.4.) hin. Er kündigte an, dass die Gemeindeverwaltung noch bis Ende April beschließen werde, Sóller in das Register der rauchfreien Strände der Balearen aufzunehmen. Damit würde sich die Gemeinde anderen Orten wie Calvià, Andratx, Alcúdia, Artà, Manacor oder Pollença anschließen, die bereits über rauchfreie Strände verfügen.

Initiative von Més per Sóller

Der Schritt erfolgt, nachdem Més per Sóller die Gemeinde ausdrücklich aufgefordert hatte, das Rauchen an den Stränden zu verbieten. Wie Barceló erläuterte, kann ein solches Verbot jedoch nicht über eine kommunale Satzung geregelt werden, da der Gemeinde dafür die Zuständigkeit fehlt. Aus diesem Grund hat sich das Rathaus dafür entschieden, sämtliche Strände des Hafenortes zu rauchfreien Bereichen zu erklären.

Die Maßnahme betrifft die gesamte Küste – von Can Generós bis zum Strand von Llatzeret. Damit wird das Rauchen herkömmlicher Zigaretten mit Tabak und die Nutzung von E-Zigaretten an keinem Punkt der Küste des Port de Sóller erlaubt sein.

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Gesundheits- und Umweltschutz

Die Gemeinde will mit der Maßnahme die Gesundheit der Strandnutzer und die Umwelt schützen. Die rauchfreien Zonen sind Teil einer von den Gesundheitsbehörden auf den Inseln angestoßenen Initiative, die darauf abzielt, insbesondere Kinder und andere sensible Gruppen weniger dem Passivrauchen auszusetzen, gesündere Lebensgewohnheiten zu fördern und der zunehmenden Verschmutzung der Strände durch Zigarettenkippen entgegenzuwirken.

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