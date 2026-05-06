Nach Hantavirus-Ausbruch auf Kreuzfahrtschiff: Experte sieht keine Mallorca-Verbindung

Der auf dem Kreuzfahrtschiff "Hondius" festgestellte Hantavirus-Ausbruch mit drei Todesfällen hat die internationalen Gesundheitsbehörden in Alarmbereitschaft versetzt. Doch auf den Balearen lautet die Botschaft: Ruhe bewahren. „Das Risiko ist sehr gering, aber wir sind wachsam“, fasste am Dienstag (5.5.) der Leiter des Dienstes für Epidemiologie der öffentlichen Gesundheit auf den Balearen, Ramón García, die Lage zusammen. Zuvor hatte er an einer vom spanischen Gesundheitsministerium einberufenen Sitzung zur Analyse der Entwicklung des Falls teilgenommen.

Spanien erlaubt Ankern

Das Schiff mit mehr als 140 Menschen an Bord ankert derzeit vor Kap Verde, darf dort aber nicht anlegen. In der Nacht auf Mittwoch (6.5.) entschied Spanien in Absprache mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und der Europäischen Kommission, dass die "Hondius" einen Hafen auf den Kanarischen Inseln anlaufen darf. Bislang gibt es an Bord mehrere Betroffene: drei Tote, einen schwer erkrankten Patienten, der in Südafrika stationär behandelt wird, sowie weitere Personen mit leichten Symptomen.

Laut spanischem Gesundheitsministerium untersuche das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) das Schiff derzeit eingehend, um festzustellen, welche Personen dringend von Kap Verde aus von Bord geholt werden müssten. Der genaue Ursprung der Ansteckung ist jedoch weiterhin unklar.

Der Leiter der Dienststelle für Infektionskrankheiten auf den Balearen, Ramón García / Conselleria de Salut

"Es ist nicht wie Covid"

Im Fall der Balearen sei zunächst keine Verbindung zu dem Ausbruch erkennbar, so Ramón García. „Auf dem Kreuzfahrtschiff befinden sich 14 Spanier, aber keiner von ihnen wohnt auf den Inseln“, erklärte er. Dies verringere die Wahrscheinlichkeit erheblich, dass das Virus die balearischen Inseln erreicht, da im Fall von Rückführungen die gesundheitliche Überwachung in der Wohnsitzregion der Betroffenen erfolgt.

Zudem begrenze das Verhalten des Virus selbst das Risiko, betont García, denn das Hantavirus wird nicht leicht von Mensch zu Mensch übertragen. Es handelt sich um eine Zoonose, also um eine Krankheit, die von Tieren auf Menschen übergeht, und der übliche Ansteckungsweg verläuft über Nagetiere, durch Kontakt mit deren Urin, Speichel oder Kot. „Es ist nicht wie Covid. Damit es zu einer Übertragung zwischen Menschen kommt, braucht es einen sehr engen und anhaltenden Kontakt“, unterstrich der Epidemiologe.

Dieser Faktor senkt zusammen mit der Tatsache, dass dieses Virus in der Tierwelt des Archipels nicht zirkuliert, die Übertragungswahrscheinlichkeit noch weiter. „Hier haben wir die Infektionsquelle nicht, nämlich infizierte Nagetiere. Und falls ein Betroffener hier ankommen sollte, wäre er innerhalb der Protokolle perfekt identifiziert und kontrolliert.“

Keine Mallorca-Verbindung

Tatsächlich wurde auf den Inseln noch nie ein Fall von Hantavirus festgestellt, betont García. Auch in Spanien gibt es keine jüngeren Vorgeschichten, abgesehen von möglichen importierten Infektionen. Dies bestärkt die Einschätzung, dass es sich um eine punktuelle und sehr lokal begrenzte Episode handelt.

Der Ausbruch auf dem Kreuzfahrtschiff weist tatsächlich auf einen Ursprung vor dem Einschiffen hin. Nach den Daten, über die die Behörden verfügen, so García, legte das Schiff am 1. April in Ushuaia in Argentinien ab, und der erste Fall begann bereits fünf Tage später Symptome zu entwickeln. Dieser Zeitraum passt zur Inkubationszeit des Virus, die zwischen zwei und acht Wochen liegen kann, obwohl sie in manchen Fällen zwischen drei und 45 Tagen beträgt. „Alles deutet darauf hin, dass die Exposition vor dem Betreten des Schiffes stattgefunden haben könnte“, sagte García.

Dennoch arbeiten die Experten weiterhin mit Hypothesen. Eine davon geht davon aus, dass es möglicherweise zu einer punktuellen Ansteckung zwischen Passagieren gekommen sein könnte — etwas Seltenes, aber bei bestimmten Varianten des Virus, die in Südamerika vorkommen, beschrieben. Eine andere Theorie, die Anwesenheit von Nagetieren an Bord, gilt als wenig wahrscheinlich. „Wir wissen, dass es das Hantavirus ist, aber uns fehlt noch die genaue Information, um welchen Stamm es sich handelt, um besser zu verstehen, wie es sich verhält“, erklärte der Epidemiologe.

Verschiedene Virusvarianten

Die verdächtige Variante ist die südamerikanische, die in einigen Fällen mit schweren Verläufen eines kardiopulmonalen Syndroms verbunden ist, also mit plötzlichem Lungenversagen und Herz-Kreislauf-Problemen. Die Sterblichkeit liege etwa bei 25 Prozent. Andere Virusvarianten, die in Europa oder Asien vorkommen, verursachen hingegen leichtere Symptome, ähnlich einer Grippe, oder andere Krankheitsbilder wie hämorrhagisches Fieber mit Nierenbeteiligung.

Dennoch bereite sich die Gesundheitsbehörde auf jedes Szenario vor. Wie der Leiter der Epidemiologie erläutert, verfügt Spanien über Protokolle zur epidemiologischen Überwachung für diese Art von Krankheiten, ähnlich denen, die bei Fällen wie Ebola angewandt wurden. Diese Verfahren ermöglichen es, Kontakte je nach Risiko einzustufen und Nachverfolgungsmaßnahmen festzulegen, von Überwachung bis hin zu Isolation, falls dies erforderlich sein sollte.

„Wir haben die Verfahren und die Kapazität, eine solche Situation zu bewältigen, falls sie eintreten sollte“, sagte García. Tatsächlich wurde erst vor knapp drei Wochen in Mallorca eine Übung für eine internationale Gesundheitskrise im Hafen von Palma durchgeführt, genau um die Reaktion auf ein Ereignis dieser Art zu proben. „Wir sind geschult und wachsam. Das ist unsere Arbeit“, fasst er zusammen.

Keine Pandemiegefahr

Alles in allem schließen die Experten aus, dass dieser Ausbruch zu einer Pandemie führen könnte. „Damit es zu einer Pandemie kommt, braucht man ein Virus mit sehr schneller Übertragung, und dieses ist das nicht“, sagte der Epidemiologe. Der Schwerpunkt ist außerdem sehr lokal begrenzt und steht unter gesundheitlicher Kontrolle, mit Maßnahmen wie der Isolierung von Fällen, der Evakuierung der Betroffenen und der künftigen Desinfektion des Schiffes, bevor es wieder in Betrieb geht.

Man sei wachsam, aber es gebe keinen Grund für Alarmstimmung: „Wir müssen die Sorge dämpfen. Wir verfolgen das sehr genau, aber das Risiko ist sehr gering“, betont García. /somo

Abonnieren, um zu lesen