Nach jahrelangen Bauarbeiten: Erweiterungsbau im Krankenhaus Manacor nimmt erste Dienste auf

Seit Jahren wird am Erweiterungsbau des Kreiskrankenhauses von Manacor gearbeitet. "Es werden noch letzte Feinheiten gemacht", berichtet eine Sprecherin des Hospital de Manacor gegenüber der MZ - und bittet darum, mit einer Presse-Führung durch die neuen Räumlichkeiten noch etwas zu warten. Dabei scheint der Erweiterungsbau schon so gut wie fertig zu sein: Als erste Einrichtungen bezogen Mitte Mai die Tagesklinik für Krebs- und Bluterkrankungen und der Fachbereich für Kardiologie ihr neues Quartier im Gebäude, das rechts vom Haupteingang des Krankenhauses entstanden ist.

Nach und nach werden im Laufe der kommenden Monate verschiedene Dienste umziehen, heißt es in einer Pressemitteilung des balearischen Gesundheitsministeriums, in der betont wird: „Dieser Umzug ist ein Schritt nach vorn bei der Verbesserung der Einrichtungen und der Patientenversorgung."

Mehr Personal und Einzel-Boxen

Einzelne Behandlungsboxen statt kollektiver Behandlungssaal in den neuen Räumlichkeiten der Tagesklinik / CAIB

Die Tagesklinik für Krebs- und Bluterkrankungen verfügt über ein Ärzteteam, das aus fünf Onkologen, drei Hämatologen und einem Rheumatologen besteht, sowie über ein multidisziplinäres Team aus Pflegepersonal und Pflegehilfskräften, geht weiter aus der Ministeriums-Mitteilung hervor. „Mit dem Umzug wurde das Betreuungspersonal deutlich verstärkt. In diesem Sinne wächst das Pflegeteam von sechs auf elf Fachkräfte, während die Zahl der Mitarbeitenden für Pflegehilfstätigkeiten (TCAI) von sechs auf zehn Fachkräfte erhöht wird."

Die neue Tagesklinik umfasst 17 Einzelboxen für geplante Behandlungen und zwei Boxen mit Bett, die für Patienten bestimmt sind, die eine besondere Betreuung benötigen oder nicht lange sitzen können, insbesondere ältere Menschen. Darüber hinaus verfügt es über vier Betten, davon zwei Notfallbetten, um spontan dringenden Versorgungsbedürfnissen gerecht werden zu können.

„Dieser neue Bereich bedeutet eine wichtige Veränderung gegenüber den bisherigen Einrichtungen, die über einen gemeinsamen Saal verfügten. Jetzt sind alle Boxen individuell, und es ist möglich, dass während der gesamten Behandlung eine Begleitperson anwesend ist, wodurch der Aufenthalt der Patienten angenehmer wird“, betont das Gesundheitsministerium.

Außerdem werde eine neue onkohämatologische Pflegeberatung in Betrieb genommen, die darauf ausgerichtet sei, den Patienten vor, während und nach der Behandlung Unterstützung zu bieten.

Wartebereich mit "einladender Atmosphäre"

Ebenfalls neu: Ein Wartebereich für Menschen, die eine onkologische Behandlung erhalten: den DOMUM-Raum, eine therapeutische Umgebung, die darauf ausgerichtet ist, das emotionale Wohlbefinden der Patienten sowie ihrer Begleitpersonen und Betreuer zu fördern. Dieser Bereich, der sich gegenüber dem onkohämatologischen Tageskrankenhaus befindet, ist in verschiedene Bereich gegliedert, die darauf ausgerichtet sind, den Bedürfnissen von Menschen mit Krebs gerecht zu werden.

„Zum einen verfügt er über einen Aufenthaltsraum mit Sesseln, Hockern, Tablets und Lampen, der eine einladende und familiäre Atmosphäre schaffen soll, in der die Patienten miteinander in Kontakt treten, Momente teilen oder abgegrenztere Bereiche zum Abschaltens nutzen können, bevor sie die Behandlung erhalten. Zum anderen wurde ein Mehrzweckraum eingerichtet, der für Aktivitäten bestimmt ist, die darauf abzielen, das körperliche, emotionale und soziale Wohlbefinden zu verbessern, sowie verschiedene Lese- und Informationsbereiche mit interessanten Materialien", wirbt das Gesundheitsministerium in der Pressemitteilung.

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