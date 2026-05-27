Alter, Benachrichtigung, Kosten: So laufen Brustkrebs-Vorsorge-Untersuchungen auf Mallorca ab

Jedes Jahr erkranken auf den Balearen rund 700 Menschen an Brustkrebs. Immerhin: Auf der Inselgruppe wird vergleichsweise viel zu der Krebsart geforscht. Derzeit führt etwa das Krankenhaus Son Espases circa 30 klinische Studien durch. Zudem verfügen die öffentlichen Krankenhäuser über multidisziplinäre Gremien aus Fachärzten verschiedener Bereiche, die an der Behandlung von Brustkrebs beteiligt sind. Sie treffen sich wöchentlich, um jeden Fall gemeinsam zu besprechen und die für jede Patientin am besten geeignete Behandlungsstrategie zu besprechen. Dennoch sollte jede Frau Vorsorgeuntersuchungen wahrnehmen. So laufen sie in den öffentlichen Krankenhäusern auf Mallorca ab:

So ist das Programm aufgestellt

Das Programm richtet sich noch an alle Residentinnen zwischen 50 und 69 Jahren, bald an alle zwischen 45 und 74 Jahren. Besteht Verdacht auf Brustkrebs oder Veränderungen in der Brust, sollten sich auch jüngere Patientinnen einer Mammografie unterziehen. Frauen mit familiärer Vorgeschichte in Sachen Brustkrebs-Fälle können sich ebenfalls an ihren Hausarzt in den öffentlichen Gesundheitszentren wenden. Ziel des kostenlosen Vorsorgeprogramms ist es, bösartige Veränderungen in der Brust frühzeitig zu erkennen, noch bevor sie tastbar sind.

Alle Patienten sollten bei den öffentlichen Gesundheitszentren (centros de salud ) ihre aktuelle Handynummer angeben. Frauen, die das entsprechende Alter erreicht haben, werden per SMS eingeladen und zu einer Mammografie einbestellt. Zwei Tage vor dem Termin bekommen sie eine Erinnerungs-SMS. Wer den Tag oder die Uhrzeit ändern muss, bereits kürzlich eine Mammografie hat machen lassen, umgezogen ist, schon einmal an Brustkrebs erkrankt war oder andere Brustleiden hatte, sollte sich telefonisch unter der Nummer 900-10 25 60 melden.

Zur Untersuchung erscheinen

Bitte Kleidung tragen, die sich leicht an- und ausziehen lässt, da sich Patientinnen von der Taille aufwärts entkleiden müssen. Bitte am Untersuchungstag kein Puder, keine Cremes, keine Deodorants im Brust- und Achselbereich verwenden, da sie auf den Bildern als Flecken erscheinen können! Die Untersuchung wird in einem der öffentlichen Krankenhäuser durchgeführt, das der Patientin per Wohnort zugeteilt wird. Sie umfasst zwei Aufnahmen (Röntgenbilder) jeder Brust, die zwischen acht und zehn Minuten dauern. Die Mammografien werden von zwei Radiologen unabhängig voneinander ausgewertet, um Interpretationsfehler so gut es geht auszuschließen. Falls sich die beiden Fachärzte nicht einig sind, wird ein Dritter hinzugezogen. Somit weisen die Ergebnisse eine hohe diagnostische Qualität auf.

Ergebnis per Brief

Ist das Ergebnis unauffällig, informieren die Verantwortlichen die Patientin innerhalb eines Monats per Brief. In diesem Fall wird die Untersuchung alle zwei Jahre wiederholt. Sollte das Ergebnis hingegen nicht eindeutig sein, bestellen die Verantwortlichen die Patientin per Telefonanruf zu weiteren bildgebenden Untersuchungen der Brust oder zu einer Biopsie unter örtlicher Betäubung ein. Die Wartezeiten für die Untersuchungen betragen laut einer Sprecherin des Gesundheitssystems mehrere Wochen. Sie würden davon abhängen, ob Auffälligkeiten festgestellt worden sind und welche Untersuchungen gemacht werden müssen. Patientinnen sollten bei der Einladung zum Programm angeben, welche Brustuntersuchungen sie bereits im öffentlichen oder im privaten Gesundheitssystem haben machen lassen. Bitte auch entsprechende Unterlagen mitbringen, zudem den Ausweis und das NIE-Kärtchen.

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