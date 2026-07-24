Die MALDI-TOF-Technologie – ein „revolutionärer Wandel“ bei der schnelleren Identifizierung von Pilzen und Bakterien

Wem ist es noch nicht passiert, dass plötzlich eine Ohrenentzündung oder eine Harnwegs- oder Darminfektion auftritt, die durch Bakterien oder Pilze verursacht wurde? Seit hundert Jahren verfügen wir über Antibiotika, mit denen diese Infektionen erfolgreich bekämpft werden. In den letzten Jahren haben sich jedoch viele Bakterien zu sogenannten Superbakterien weiterentwickelt, die gegen diese bis vor einiger Zeit noch sicheren und wirksamen Behandlungsmitteln resistent sind.

Eine Bedrohung für die öffentliche Gesundheit

Seit einiger Zeit warnt die Weltgesundheitsorganisation WHO davor, dass diese multiresistenten Keime weltweit eine Bedrohung der öffentlichen Gesundheit darstellen. Falls keine entsprechenden Gegenmaßnahmen ergriffen werden, könnten Prognosen zufolge bis 2050 jährlich bis zu zehn Millionen Menschen an derartigen Infektionen sterben. Angesichts dieser Herausforderung hat Juaneda Hospitales die Technologie MALDI-TOF in ihren Laboren eingeführt, ein KI-gestütztes Massenspektrometersystem, das innerhalb von Minuten Mikroorganismen identifizieren kann – ein Vorgang, der bislang ein bis zwei Tage in Anspruch nahm.

Dr. María José Espinar arbeitet mit der MALDI-TOF-Technologie im Labor des Juaneda Hospitals. / Juaneda Hospitales

Dank dieser Innovation können Mikroorganismen, die Infektionen verursachen, früher und genauer bestimmt und Behandlungen schneller, gezielter und individuell abgestimmt begonnen werden. Durch diese schnellere Diagnostik macht MALDI-TOF den entscheidenden Unterschied bei der Versorgung anfälliger Patienten. Zudem können Antibiotika rationaler eingesetzt werden, was sich wiederum positiv im Kampf gegen die Bildung multiresistenter Keime auswirkt.

Durch die Integration von MALDI-TOF in die Labore von Juaneda Hospitales setzt die Klinikgruppe Maßstäbe und ist in diesem Bereich Vorreiter in der privatmedizinischen Versorgung auf den Balearen. Der Einsatz dieser Technologie wirkt sich unmittelbar positiv auf Patienten von Juaneda Hospitales aus durch kürzere Krankenhausaufenthalte, schnellere Linderung von Symptomen (Schmerz, Fieber), geringeres psychologisches Leiden, das durch langes Warten auf Diagnosen entsteht, und Minimierung des Risikos mitunter schwerwiegender Komplikationen.

Höhere Qualität und Sicherheit im Gesundheitswesen

„MALDI-TOF identifiziert innerhalb von Minuten Bakterien oder Pilze, die für eine Infektion verantwortlich sind. Früher dauerte das Tage. Das ist ein Quantensprung, ein revolutionärer Wandel bei der Qualität und Sicherheit in der Gesundheitsversorgung“, erklärt Laura García Ferragut, promovierte Chemikerin und technische Leiterin der klinischen Analyselabore bei Juaneda Hospitales.

Die MALDI-TOF-Technologie ermöglicht die Identifizierung von Mikroorganismen innerhalb von Minuten. / Juaneda Hospitales

Die schnellere und genauere Identifizierung von Mikroorganismen ermöglicht die Verabreichung von personalisierten, gezielteren Therapien und verbessert somit die Sicherheit und das Wohlbefinden der Patienten, was besonders bei vulnerablen und Intensivpatienten entscheidend ist. Bakterien, die Resistenzen entwickelt haben und die auf gängige Behandlungsmethoden nicht ansprechen, können so besser bekämpft werden.

Wirksamere und personalisierte Behandlungen

„Wenn man bis zu 72 Stunden warten muss, bis man den genauen Erreger feststellen kann“, erklärt Dr. Laura García Ferragut, „ist zunächst mit einem Breitbandantibiotikum zu beginnen. Erst nach drei Tagen, wenn die Laborergebnisse da sind, kann der Arzt dann ein gezieltes Mittel verschreiben. Diese Zeit ist aber entscheidend, um eine Verschlimmerung der Infektion zu vermeiden, und daher ist es umso wichtiger, frühzeitig mit wirksamen Mitteln einzugreifen.“

Mit MALDI-TOF in seinen klinischen Analyselaboratorien ist Juaneda Hospitals ein Vorreiter in der privaten Gesundheitsversorgung auf den Balearen in Bezug auf diese Technologie. / Juaneda Hospitales

Das neue System vereinfacht den Vorgang und erhöht die Sicherheit: „Traditionell wurden die Bakterien einem chemischen Substrat ausgesetzt, und aus der Reaktion zog man Rückschlüsse auf die Art des Bakteriums“, erläutert Dr. María José Espinar, Leiterin der Abteilung für Mikrobiologie des Labors für klinische Analysen, und fügt hinzu: „Die MALDI-TOF-Technologie liefert uns nun viel schnellere Antworten.“

„Das System MALDI-TOF misst die Geschwindigkeit von Proteinen, die von einem Laserpuls beschossen werden“, führt Dr. García Ferragut aus. „Sobald sie identifiziert sind“, erklärt Dr. Espinar, „werden die Ergebnisse mit der Datenbank von über 5.000 Mikroorganismen abgeglichen. Der Arzt erhält sofort das Ergebnis, und so kann er ein gezieltes Antibiotikum verschreiben.“

„Diese Schnelligkeit und Präzision sind nicht nur für die Behandlung von Vorteil, sondern sie reduzieren auch die Unsicherheit und Angst unter den Patienten, die unter einem schweren Verlauf mit anhaltenden Symptomen leiden. Durch das schnellere Ergebnis fühlen sich Patienten sicherer, denn sie wissen, dass sie zügig behandelt werden und die Symptome gelindert werden.“

„Stationäre Patienten“, so Dr. Espinar, „werden am meisten von dieser neuen Technologie profitieren, vor allem solche auf der Intensivstation, weil die schnelle und präzise Diagnose verhindert, dass die Infektion sich verschlimmert oder es zu Komplikationen kommt. Auch für besonders geschwächte Menschen mit Autoimmun- oder Krebserkrankungen wird diese Technologie von großem Nutzen sein.“

Die Implementierung der MALDI-TOF-Technologie ist Teil des technologischen Erneuerungsprozesses der Labore der Juaneda-Krankenhäuser. / Juaneda Hospitales

„Die neue MALDI-TOF-Technologie bei Juaneda Hospitales ermöglicht es uns, Zeit in Leben zu verwandeln. Das ist der wahre Wert dieser Innovation, und Juaneda Hospitales macht dadurch deutlich, welche Bedeutung Spitzenmedizin, bei der die Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen im Mittelpunkt stehen, für die Klinikgruppe hat. Die Einführung dieses Systems ist Bestandteil der technologischen Modernisierung unserer Labore. Dabei liegt der Fokus auf Exzellenz und einer Versorgung von höchster Qualität“, schließt Dr. Laura García Ferragut.