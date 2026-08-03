Sonnenfinsternis auf Mallorca: Darauf kommt es beim Kauf der Schutzbrille an

Wer die totale Sonnenfinsternis am 12. August auf Mallorca beobachten möchte, sollte beim Kauf der Schutzbrille genau hinsehen. Die spanische Verbraucherorganisation OCU warnt vor ungeeigneten oder beschädigten Produkten, da der direkte Blick in die Sonne schwere und dauerhafte Augenschäden verursachen kann.

Eine geeignete Brille muss ausdrücklich für die direkte Beobachtung der Sonne vorgesehen sein. Käufer sollten darauf achten, dass sie sowohl die CE-Kennzeichnung als auch einen Hinweis auf die internationale Norm EN ISO 12312-2:2015 trägt. Diese Norm gilt für Filter, die zum direkten Blick in die Sonne bestimmt sind. Auf der Verpackung oder der Brille sollten außerdem der Hersteller und eine Kontaktadresse innerhalb der Europäischen Union angegeben sein. Hinzukommen müssen gut sichtbare Gebrauchs- und Sicherheitshinweise. Darin sollte klar erklärt werden, wann die Brille aufgesetzt und wieder abgenommen werden darf.

Vor dem Kauf und vor jeder Verwendung empfiehlt die OCU, den Filter sorgfältig zu kontrollieren. Er darf keine Kratzer, Löcher, Risse, Falten oder andere Beschädigungen aufweisen. Ist das Material beschädigt oder weist es auch nur eine kleine Öffnung auf, darf die Brille nicht benutzt werden.

Vorsicht vor hausgemachten Alternativen

Herkömmliche Sonnenbrillen reichen unabhängig von ihrer Tönung nicht aus. Auch Röntgenbilder, geschwärzte Glasscheiben, CDs, Fotonegative und andere improvisierte Filter bieten keinen zuverlässigen Schutz. Sie können zwar das sichtbare Licht abschwächen, halten aber nicht unbedingt die Strahlung ab, die die Netzhaut schädigen kann.

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