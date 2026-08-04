Augenprobleme nach der Sonnenfinsternis? Mallorcas Gesundheitsbehörde richtet Notfallplan für möglichen Patienten-Ansturm ein

Die Sonnenfinsternis am 12. August hält die Behörden Mallorcas schon jetzt auf Trab. Der balearische Gesundheitsdienst IB-Salut hat für mögliche Augenbeschwerden nach dem astronomischen Ereignis ein eigenes Versorgungssystem eingerichtet. Damit will IB-Salut einen möglichen Anstieg der Behandlungsfälle bewältigen, ohne die Notaufnahmen der Krankenhäuser zu überlasten.

Nicht sofort ins Krankenhaus

Die Sonderregelung gilt vom 12. bis zum 15. August. Schäden durch den direkten Blick in die Sonne könnten sich verzögert bemerkbar machen, gab die Behörde bekannt. Nach Angaben des medizinischen Direktors von IB-Salut, Hermann Ribera, treten Verletzungen der Netzhaut häufig erst 24 bis 48 Stunden nach der Sonnenfinsternis auf. In vielen Fällen verursachen sie keine Schmerzen. Betroffene suchen deshalb möglicherweise erst spät ärztliche Hilfe.

Wer nach der Sonnenfinsternis unter brennenden oder schmerzenden Augen, verschwommener Sicht oder einer verminderten Sehschärfe leidet, sich zunächst an sein Gesundheitszentrum, ein PAC (ambulantes Notfallzentrum) oder an die Infohotline InfoSalut Connecta (Telefon: 971 220 000) wenden. Hausärzte übernehmen dort die erste Untersuchung. Sie entscheiden, ob die Beschwerden in der Primärversorgung behandelt werden können.Nur bei Verdacht auf schwere Schäden überweisen die Ärzte die Patienten an eine Klinik mit augenärztlichem Bereitschaftsdienst.

Leichte Hornhautschäden

Wie die Behörde betonte, können die Ärzte in den Gesundheitszentren leichtere Verletzungen der Hornhaut diagnostizieren und behandeln. Dazu gehört die sogenannte Photokeratitis, eine durch starke UV-Strahlung verursachte Schädigung der Hornhaut.

Mit einem Fluoreszein-Test können die Mediziner das Ausmaß der Verletzung erkennen. Leichte Fälle lassen sich nach Angaben von Ribera mit künstlicher Tränenflüssigkeit und weiteren Maßnahmen zur Linderung der Beschwerden behandeln. Anschließend erfolgt eine ambulante Kontrolle. Nur bei schwereren Verletzungen oder einem Verdacht auf Schäden an der Netzhaut werden die Patienten an die Augenheilkunde eines Krankenhauses überwiesen.

Alle PAC und außerklinischen Notfalldienste auf den Balearen erhalten vom 12. bis zum 15. August ein zweites Bereitschaftsteam. Dieses besteht aus Ärzten und Pflegekräften der Primärversorgung.

Mehr Augenärzte im Einsatz

Auch die Krankenhäuser Son Espases und Son Llàtzer verstärken ihren augenärztlichen Bereitschaftsdienst. Zwischen dem 12. und dem 15. August sind dort jeweils ein Facharzt und ein Assistenzarzt während der Bereitschaft persönlich im Krankenhaus anwesend.

Die Krankenhäuser in Inca und Manacor halten dagegen jeweils einen Augenarzt in Rufbereitschaft. Dieser kommt in die Klinik, falls die Ärzte der Notaufnahme seine Unterstützung benötigen.

IB-Salut hat zudem zusätzliche Termine in den augenärztlichen Abteilungen von Son Espases und Son Llàtzer freigehalten. Patienten, die nach der Sonnenfinsternis in der Notaufnahme behandelt werden und eine Kontrolle benötigen, sollen möglichst schon beim Verlassen des Krankenhauses einen Termin für den nächsten Morgen erhalten.

Vorsicht mit den Kindern

Ribera hält eine große Zahl von Augenverletzungen für „wenig wahrscheinlich“. Das Gesundheitssystem habe sich dennoch auf eine maximale Nachfrage vorbereitet.

IB-Salut warnt davor, ohne geeigneten Schutz in die Sonne zu schauen. Die Sonnenfinsternis darf nur mit zugelassenen Schutzbrillen beobachtet werden. Auch Kameras, Teleskope und Mobiltelefone bieten ohne passende Schutzfilter keinen ausreichenden Schutz.

Kinder unter sechs Jahren sollten das Ereignis nach Empfehlung von Ribera nicht direkt beobachten. Ihre Netzhaut sei empfindlicher. Zudem lasse sich nur schwer sicherstellen, dass sie die Schutzbrille während der gesamten Beobachtung korrekt tragen. Tipps dazu, wie Sie mit Kindern dennoch Spaß an dem Ereignis haben können, finden Sie hier.

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