Mallorca vor der Sonnenfinsternis: So ist die Lage im Landeskrankenhaus Son Espases

Auch in Mallorcas Landeskrankenhaus Son Espases laufen die Vorbereitungen auf die Sonnenfinsternis. Und die Lage ist weniger entspannt als erhofft. Am Dienstagnachmittag (11.8.) befanden sich dort 186 Patienten, 51 von ihnen warteten auf ein Krankenhausbett. Bis gegen 21 Uhr sank diese Zahl nach Verlegungen in andere Einrichtungen auf 45.

Die Situation sorgt vor allem deshalb für Aufmerksamkeit, weil der balearische Gesundheitsdienst IB-Salut für den Tag der Sonnenfinsternis möglichst viele Betten und Ressourcen freihalten wollte. Wegen eines möglichen Anstiegs der Notfälle wurden auf Mallorca deshalb auch acht geplante Operationen verschoben: fünf in Son Espases, zwei in Son Llàtzer und eine im Krankenhaus von Inca. Die Entscheidung hatte vor allem wegen der betroffenen Krebspatienten für Unmut unter einigen Ärzten gesorgt.

Mehr Notfälle durch Menschenansammlungen

Erwartet wird, dass die großen Menschenansammlungen während der Sonnenfinsternis zu mehr Notfällen führen könnten – etwa durch Augenverletzungen, Verkehrsunfälle, Hitzschläge, Ertrinkungsunfälle oder andere Zwischenfälle. Hinzu kommen die üblichen Schwierigkeiten der Krankenhäuser, im August urlaubsbedingte Personalausfälle zu ersetzen.

Der IB-Salut gibt sich dennoch gelassen. Die aktuellen Zahlen seien für Son Espases „sehr gut zu bewältigen“, eine besondere Drucksituation bestehe derzeit nicht. Die Zahl der Patienten, die auf ein Bett warten, liege im üblichen Rahmen des Krankenhauses.

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