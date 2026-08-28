Clínica Juaneda führt eine fortschrittliche Technik zur Behandlung früher gastrointestinaler Tumoren ohne invasive Operation ein

Jedes Jahr werden auf den Balearen rund 900 neue Fälle von Dick- und Enddarmkrebs diagnostiziert. Diese Tumorart ist bei Männern nach Lungenkrebs und bei Frauen nach Brustkrebs die zweithäufigste tödlich verlaufende Krebserkrankung. Eine frühzeitige Diagnose und Behandlung mithilfe endoskopischer Verfahren gehören zu den wichtigsten Möglichkeiten, die Erkrankung frühzeitig zu erkennen und zu behandeln.

Die Endoskopie-Einheit der Clínica Juaneda, die zu Juaneda Hospitales gehört und von Dr. Álvaro Brotons geleitet wird, verfügt über modernste Technologie sowie besonders patientenorientiert gestaltete Räumlichkeiten. Dadurch können sowohl Krebserkrankungen im Frühstadium als auch präkanzeröse Läsionen erkannt und mit minimalinvasiven Methoden entfernt werden – ohne Operation.

Die Ärzte Dr. Brotons und Dr. Álvaro Martínez-Alcalá wenden ein Verfahren der fortgeschrittenen Endoskopie an, mit dem bestimmte Tumore des Verdauungstrakts im Frühstadium ohne offene Operation entfernt werden können: die endoskopische Submukosadissektion (ESD). Dieses Verfahren ermöglicht die vollständige Entfernung der Läsion unter Erhalt des betroffenen Organs. Dadurch kann sich der Patient schneller erholen, hat weniger Schmerzen und wird durch den Eingriff weniger belastet.

Von links: Dr. Edwin Rodríguez, Chefanästhesist der Clínica Juaneda; Dr. Álvaro Brotons, Leiter der Abteilung Gastroenterologie und der Endoskopie-Einheit der Clínica Juaneda; Dr. Álvaro Martínez-Alcalá; Arantxa Carrizales, Koordinatorin der Endoskopie-Einheit, und Agustín Cardell, Krankenpfleger. / Clinica Juaneda

„Der wichtigste Vorteil dieses Verfahrens“, erklärt Dr. Brotons, „besteht darin, dass wir frühe Tumorläsionen kurativ behandeln und dabei in vielen Fällen belastende operative Eingriffe vermeiden können. Gleichzeitig erhalten wir die Lebensqualität der Patientinnen und Patienten. Sie erhalten damit Zugang zu einer fortschrittlichen und minimalinvasiven Behandlung.“

Dr. Álvaro Martínez-Alcalá García, Facharzt für Gastroenterologie in der Endoskopie-Einheit der Clínica Juaneda, erklärt zu diesem Eingriff: „Die Submukosadissektion ist ein fortschrittliches endoskopisches Verfahren, bei dem wir die Resektion über die Submukosaschicht vornehmen.

Dies ist ein virtueller Raum, den wir während des Eingriffs zugleich schaffen und präparieren. Damit können wir wesentlich größere Läsionen in einem Stück entfernen. Andernfalls müsste mit komplexeren Verfahren ein Teil des Darms entfernt werden.“ Da es sich um eine endoskopische Technik handelt, „führen wir das Endoskop über natürliche Körperöffnungen ein, entweder über den Mund oder über den Enddarm, und können Läsionen im gesamten Verdauungstrakt resezieren – von der Speiseröhre über den Magen und den Darm bis hin zum Dickdarm …“

Die Endoskopieabteilung der Clínica Juaneda nutzt eine fortschrittliche endoskopische Technik zur Entfernung von Dickdarmtumoren ohne Operation. / Clínica Juaneda

Für die Patientinnen und Patienten bietet diese Technik den entscheidenden Vorteil, dass sie minimalinvasiv ist und damit zahlreiche positive Auswirkungen verbunden sind: „Die Komplikationsrate ist geringer“, ergänzt Dr. Martínez-Alcalá, „ebenso die Morbidität nach dem Eingriff, und die Erholung erfolgt praktisch unmittelbar.“ Bei einem kürzlich durchgeführten Eingriff wurde beispielsweise „eine etwa 4 cm große Gewebeveränderung entfernt, bei der es sich möglicherweise um eine beginnende Krebsläsion oder eine Präkanzerose handelte“.

Die neue Technik ermöglicht die vollständige Entfernung von Krebsvorstufen und frühen Tumoren, wodurch das Organ erhalten und die Genesung beschleunigt wird. / Clínica Juaneda

„Mit der Endoskopie-Einheit der Clínica Juaneda“, erläutert Dr. Brotons, Facharzt für Gastroenterologie sowie Leiter dieses Fachbereichs, „möchten wir genau diesen Mehrwert bieten: fortgeschrittene endoskopische Verfahren, die für die Patientinnen und Patienten weniger belastend sind, Operationen vermeiden und den Erhalt des Organs ermöglichen. So kann die Entfernung des Magens oder des Enddarms vermieden werden, was einen erheblichen Gewinn an Lebensqualität bedeutet.“

Weiter führt er aus: „Mit diesem Angebot möchten wir uns als Referenzzentrum für diese Techniken etablieren – vergleichbar mit anderen Zentren auf nationaler und internationaler Ebene. Dies wird auch durch die fundierte und umfassende Ausbildung von Dr. Álvaro Martínez-Alcalá ermöglicht, mit der er einen wichtigen zusätzlichen Beitrag zur Endoskopie-Einheit der Clínica Juaneda leistet.“