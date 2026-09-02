Krankenhaus auf Mallorca völlig überfüllt: Son Llàtzer lehnt Patienten ab

Das öffentliche Gesundheitswesen auf Mallorca ist (mal wieder) völlig überlastet. Wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" erfahren hat, kam es am Montag (31.8.) gar zu einem Annahmestopp neuer Patienten im Krankenhaus Son Llàtzer. Die Sprecher des Gesundheitsministeriums spielen den Vorfall herunter.

Konkret leitete das Son Llàtzer zwischen 17 und 19 Uhr alle Krankenwagen an das Krankenhaus Son Espases weiter. Die Kliniken auf Mallorca haben normalerweise Zuständigkeitsbereiche. Je nach Wohnort müssen die Inselbewohner zu einem Krankenhaus oder dem anderen.

Notaufnahme nicht geschlossen

Insgesamt lehnte das Son Llàtzer durch die Maßnahme fünf Krankenwagen ab. Der öffentliche Gesundheitsdienst IB Salut betont aber, dass es sich dabei um Krankentransporte ohne Krankenschwester oder Arzt handelte - sprich leichtere Fälle. Wer auf eigene Faust in die Notaufnahme des Krankenhauses kam, wurde behandelt. Natürlich mit entsprechender Wartezeit. Am Montag waren 34 Patienten, die stationär aufgenommen werden sollten, ohne Bett.

Die Überfüllung ist keine Ausnahme. Schon den ganzen Sommer arbeitet das Krankenhaus am Limit. Die Wartezeiten für Arzttermine betragen Monate. Die Gründe dafür liegen bei einer immer älteren Bevölkerung, die die Ärzte intensiver beansprucht. Zudem sorgt die Terminproblematik seit Jahren auf Mallorca, dass die Notaufnahme von vielen Menschen bei leichten Wehwehchen aufgesucht wird.

Angeblich wird es besser

Laut IB Salut handelt es sich um normale Verschiebungen im Krankenhausalltag. Ein entsprechendes Protokoll existiere seit 2019 und komme auch im Son Espases oder Manacor und Inca zur Anwendung. Allerdings nicht täglich, sondern nur sporadisch.

Verwandte nachrichten

Im Son Llàtzer warteten am Dienstag schon nur noch 13 Patienten auf ein Bett. Eine weitere Entlastung wird durch die Eröffnung einer neuen Station im Krankenhaus Joan March erwartet, die einen Monat lang renoviert wurde. Dort sind chronische Patienten untergebracht, das Son Llàtzer erhält dadurch 23 Betten zurück.

Abonnieren, um zu lesen