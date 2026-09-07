„Der Wille allein reicht nicht“: Warum Stillen auf Mallorca nicht immer leicht ist - und wie sich das ändern könnte

„Aquí donam suport a la lactància materna“ (Hier unterstützen wir das mütterliche Stillen), heißt die neue Kampagne, die der balearische Verein zur Förderung des Stillens (ABAM) ins Leben gerufen hat. Interview mit der Schatzmeisterin Carme Rosselló aus Manacor – der ersten Gemeinde, in der Einzelhändler dem Aufruf folgen, stillenden Müttern einen Platz zu bieten.

Stillen ist für die Entwicklung und Bindung der Babys wichtig, das ist wissenschaftlich erwiesen. Warum gibt es immer noch Menschen, die das ablehnen?

Das ist eigentlich eine Diskussion, die längst überwunden sein sollte. Muttermilch ist das Beste für Babys, trotzdem sind natürlich alle Formen der Ernährung zu respektieren. Jeder macht, was er kann oder was er möchte. Es müsste gar nicht nötig sein, darüber zu diskutieren. Aber Stillen ist komplexer, weil wir heute keine soziale Gemeinschaft mehr haben. Es bedeutet für die Mutter neben all dem Schönen eine erhebliche körperliche und mentale Belastung. Oft fehlen uns die Vorbilder, die es früher gab: die Cousine, die Tante, die Großmutter, die eigene Mutter, die Nachbarin, die gestillt hat. Dieses Unterstützungssystem gibt es heute weniger. Deshalb ist Stillen ein bisschen härter. Und obwohl es gesetzlich eigentlich die Form ist, die von der Verwaltung unterstützt werden soll, ist es in manchen Bereichen immer noch schwierig. Und in bestimmten Umfeldern gibt es nach wie vor Menschen, die die Flaschenernährung verteidigen.

Worum geht es in der Kampagne?

Ziel ist, die Gesellschaft und insbesondere die Geschäfte für das Stillen zu sensibilisieren. Denn es gibt immer noch Orte, an denen Frauen mehr oder weniger belästigt wurden, weil sie in der Öffentlichkeit ihre Brust zum Stillen entblößt haben. Auf Mallorca passiert das sehr selten. Aber solche Fälle sind dokumentiert. Oder manche Frauen fühlen sich einfach nicht wohl dabei, weil sie etwas zurückhaltender sind. Hinzu kommt der Sommer: Bei diesen Temperaturen ist die Straße kein besonders angenehmer Ort. Die meisten Geschäfte können zumindest eine Klimaanlage bieten. Die Idee ist, Müttern einen Platz zum Stillen anzubieten, ohne dass dafür etwas Spektakuläres nötig wäre. Ein Stuhl reicht völlig. Wichtiger noch als der Raum selbst ist die Sensibilisierung. Vor allem in Bars und Restaurants, wo viele Menschen ein- und ausgehen, wäre es gut, wenn die Betreiber ihre Mitarbeitenden ein wenig sensibilisieren. Sollte eine Mutter tatsächlich einen Kommentar oder irgendeine Form von Aggression erleben, wäre es gut, wenn das Geschäft selbst diese Frau verteidigt.

Es geht also nicht darum, der Frau einen abgeschirmten Bereich zu bieten?

Nein, überhaupt nicht. Die Idee ist nicht, dass man sich verstecken muss, sondern vor allem, einen klimatischen Rückzugsort anzubieten.

Manche Frauen können einfach nicht stillen. Stoßen Sie die nicht vor den Kopf?

Das Wichtige ist nicht „Flasche oder Brust“. Das sollte nicht das Thema sein. Wenn uns jemand fragt, ob eine Person, die ihrem Baby die Flasche gibt, in ein Geschäft kommen kann, das unseren Aufkleber trägt, und dort unter denselben Bedingungen willkommen ist, lautet unsere Antwort natürlich: ja. Eine Kampagne zugunsten einer bestimmten Gruppe richtet sich schließlich nicht automatisch gegen jemand anderen.

Wo auf Mallorca haben Sie Unterstützer?

Auf Menorca ist die Kampagne schon länger etabliert, hier auf Mallorca bisher nur in Manacor. Wir arbeiten alle ehrenamtlich, deshalb dauert alles etwas länger, aber wir wollen zusätzlich Unternehmer aus anderen Gemeinden erreichen. Gesprächsgruppen für Mütter haben wir auch in Palma, Felanitx und Inca.

Was wird da besprochen?

Es sind Treffen von Mutter zu Mutter, bei denen ein oder zwei Ehrenamtliche von ABAM dabei sind, im Grunde nur, um den Raum zu öffnen und die Gruppe zu begleiten. Dann werden Erfahrungen ausgetauscht und Fragen über Kindheit, Erziehung und alle möglichen anderen Themen besprochen. Auch Frauen, bei denen das Stillen nicht klappt, sind willkommen. Leider kommen sie in der Regel nicht mehr, sobald sie es ganz aufgeben mussten, das ist schade.

ABAM wurde 1998 gegründet. Wie hat sich das Stillen in Zeiten von Smartphone-Kameras an jeder Ecke und Social Media verändert?

Ich bin erst seit ein paar Jahren dabei. Ich glaube nicht, dass die Modernisierung das Stillen negativ beeinflusst hat. Eher im Gegenteil. Wobei: Erst neulich ist eine Studie erschienen, der zufolge immer weniger Frauen an den Stränden oben ohne baden. Häufig hat das damit zu tun, dass sie Angst haben, dass jemand ein Foto macht und es anschließend im Internet landet. In diesem Punkt können soziale Netzwerke tatsächlich einen negativen Einfluss haben, durch die Sexualisierung des weiblichen Körpers – auch bei Mädchen. Seit Corona kommt hinzu, dass sich manche schwerer damit tun, rauszugehen. Sie ziehen sich zurück, dabei müssten wir gerade in der Mutterschaft wieder mehr rausgehen und mehr Gemeinschaft, mehr „Tribu“, sein und nicht alles mit uns selbst ausmachen. Dennoch beobachten wir vermehrt den Willen von Frauen, zu stillen. Der Wille allein reicht aber nicht. Oft fehlt die Unterstützung von Fachkräften. Auch die Elternzeitregelungen verhindern manchmal, dass die Frauen so lange stillen, wie sie und ihr Kind es wollen.

Im öffentlichen Gesundheitssystem auf Mallorca wird konsequent zum Stillen angeregt.

Rechtlich gesehen hat es im gesamten Gesundheitssektor Priorität, ja. Ebenso im öffentlichen und politischen Bereich. Es ist zum Beispiel nicht erlaubt, in Gesundheitszentren für Dosen mit Säuglingsmilch zu werben. Das ist gesetzlich verboten. In diesem Bereich wurde schon viel Arbeit geleistet.

Wo hakt es noch? Bei den Männern?

Nein, das wäre vereinfacht. Und es kommen durchaus auch viele Väter zu unseren Treffen. Das sieht man inzwischen auch immer häufiger in Geburtsvorbereitungskursen. Da sind viel mehr Väter dabei als vor elf Jahren, als meine Älteste geboren wurde.

Oft führt Stillen zu Unausgewogenheit bei Paaren. Vieles bleibt an der Mutter hängen.

Stillen ist die einzige Sache, die man nicht teilen kann. Alles andere schon. Es ist unmöglich, dass die Balance unausgeglichen bleiben muss, wenn man das nicht möchte. Auch das thematisieren wir. Jeder muss seinen Weg finden.

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