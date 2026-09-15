„Dann verbietet auch Grillfeste“: Spaniens Raucher-Chef wütet gegen neues Rauchverbot

Der spanische Ministerrat hat Ende Juli den Entwurf für ein neues Antirauchergesetz verabschiedet. Die Reform, die noch endgültig vom spanischen Parlament verabschiedet werden muss, soll das Rauchen unter anderem an Stränden und Gastro-Außenbereichen verbieten. Nicht fair und nicht zielführend, findet Sergio López, Gründer und Vorsitzender der spanischen Rauchervereinigung ANFA.

Viele Raucher würden gerne aufhören, schaffen es aber nicht / Marcelo Sayao

Sie treten fürs Rauchen ein. Nicht gerade populär, oder?

Es geht nicht darum, den Tabakkonsum zu fördern. Im Gegenteil. Wir sind uns einig, dass wir ohne Tabak besser dran wären. Aber es gibt eine Realität, und die ist, dass 25 Prozent der spanischen Bevölkerung Raucher sind. Mit den neuen Einschränkungen werden wir nun kriminalisiert. Der Weg, den unsere Verwaltung einschlägt – verbieten, verbieten und nochmals verbieten –, ist meiner Meinung nach nicht der richtige.

Diskutiert wird vor allem über das Rauchen in Außenbereichen von Cafés oder Bars. Ihnen scheint es eher ums Prinzip zu gehen.

Ja, es geht nicht um spezifische Orte. Sondern darum, dass man die Dinge anders organisieren muss. So, dass wir irgendwie miteinander leben und einander respektieren können. In letzter Zeit gibt es eine Kampagne, bei der es so wirkt, als sei Tabak das größte Übel der Welt, obwohl es tausend andere Dinge gibt, die ebenfalls schädlich sind.

Aber Rauchen schadet auch anderen. Was wäre eine Lösung?

Orte zu schaffen, an denen man in Ruhe rauchen kann, ohne diejenigen zu stören, die nicht rauchen möchten. Das lässt sich durchaus machen. Meine größte Angst ist zum Beispiel, dass ich als starker Raucher für längere Zeit ins Krankenhaus müsste und dann, zusätzlich dazu, dass es mir schlecht geht, nicht einmal an einem dafür vorgesehenen Ort rauchen könnte. Man kann abgegrenzte Bereiche schaffen, wo einen niemand sieht, der Rauch nach draußen abzieht und niemand gestört wird. Aber niemand will davon etwas hören. Auch Raucher haben Rechte, denke ich.

In der Gastro wäre das Personal trotz Abschirmung dem Rauch ausgesetzt.

Dann richtet man eben Selbstbedienung ein. Der Raucher geht zur Theke und holt sich sein Getränk selbst und kann dann wie jeder andere auch auf einem Stuhl sitzen und genießen, was er konsumieren möchte.

Sie sprechen von gegenseitigem Respekt. Würden Sie also nicht rauchen, wenn eine Familie mit Kindern am Nachbartisch sitzt?

Wenn Kinder da sind nicht. Darum geht es. Erziehung, gegenseitiger Respekt und ein gewisses Zusammenleben. Und die individuelle Freiheit der Menschen. Wir können sie nicht immer weiter einschränken. Heute geschieht es mit dem Tabak, morgen wird es mit dem Alkohol geschehen. Übermorgen wird man sagen, dass auch Chorizo wegen der Fettsäuren ungesund ist.

Was ja stimmt.

Natürlich. Und die Nutzung des Mobiltelefons auch. Die größte Todesursache in Städten ist die Nutzung von Mobiltelefonen beim Überqueren von Zebrastreifen, weil Menschen dabei überfahren werden. Nun gut, dann sollen sie eben auch Mobiltelefone verbieten. Grillen ist krebserregend, also sollen sie auch Grillfeste verbieten. Und weil der Verzehr von Wurstwaren schädlich für den Cholesterinspiegel ist, auch Wurstwaren. Und so werden wir alle ewig glücklich leben, in einer rosaroten Welt, nicht wahr? Das wird niemals passieren. Sie haben sich eine Gruppe herausgesucht, nämlich die Raucher, und auf die wird immer weiter eingedroschen.

Auf Mallorca sind Tourismus und Gastro wirtschaftlich sehr bedeutend. Wird das Rauchverbot für die Unternehmer Verluste bringen?

Es wird mit Sicherheit Probleme verursachen. Und für bestimmte Branchen auch Verluste. Aber ich wiederhole: Für mich ist das Wichtigste der Kurs unserer Regierung, immer nur zu verbieten, statt nach Lösungen zu suchen, die den gegenseitigen Respekt fördern.

Stehen Sie in Kontakt mit Politikern?

Wir haben es oft versucht, aber man schenkt uns nicht viel Beachtung. Dabei glaube ich, dass eine politische Partei, die berücksichtigt, dass ein Viertel der spanischen Bevölkerung raucht, sehr viele Stimmen gewinnen könnte. Leider ist da bislang keine, die dies tut.

Ist Ihr Kampf also schon verloren?

Wir tun, was wir können. Aber es ist wie bei David gegen Goliath. Ich habe mich immer als gesetzestreuen Bürger betrachtet, aber bald werden sie mir keine andere Möglichkeit lassen, als gegen das Gesetz zu verstoßen. Ich kann nicht den ganzen Tag auf das Rauchen verzichten, nur weil sie es sagen. Ich habe tausendmal versucht aufzuhören, aber ich schaffe es nicht. Wenn man sich von der Café- Terrasse entfernt, beschwert sich morgen der Nachbar aus dem Hauseingang. Und wenn man in die Berge flieht, um eine Zigarette zu rauchen, kommen die Umweltschützer und sagen, dort herrsche Waldbrandgefahr.

Sprich: Das Verbot ist nicht umsetzbar?

Nein, zumal solche Maßnahmen über Jahrhunderte hinweg gezeigt haben, dass sie das Ziel, das sie angeblich verfolgen, nicht erreichen: dass die Menschen nicht rauchen. Das ist dasselbe wie mit der Prohibition in den USA.

Auf Mallorca hat der Gebrauch von Vaporizern unter Jugendlichen stark zugenommen. Wie stehen Sie dazu?

Ich rauche seit meinem 14. Lebensjahr Tabak. Also seit 44 Jahren. Ich wünschte, ich hätte Tabak nie kennengelernt. Ich bin kein Befürworter davon, dass mehr Tabak verkauft oder Tabak als etwas Gutes für die Menschheit konsumiert wird. Das wäre nicht richtig. Dasselbe gilt für E-Zigaretten. Sie sind eine weitere Dummheit wie so vieles andere. Aber ich glaube nicht, dass sie wirklich das größte Übel sind, das die Menschheit heute betrifft. Wir können damit genauso leben wie mit Autos, Flugzeugen oder Vulkanen, die ebenfalls sehr viel Verschmutzung in die Atmosphäre bringen. Aber nur wir Raucher sind im Visier.

Wenn Sie wünschten, Tabak nie kennengelernt zu haben – befürworten Sie dann die öffentlichen Präventionskampagnen?

Ja, Erziehung und Prävention können helfen. Dadurch kann der Raucheranteil nach und nach reduziert werden. Aber durch Verbote nicht. Sie gehen an der Realität vorbei. So ist es nun einmal.

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