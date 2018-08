Verdacht auf Immobilien-Betrug auf Mallorca: Polizei durchsucht Büros

Mehrere Firmensitze in Palma wurden am Mittwoch (29.8.) durchsucht.

Gegen einen großen Fall mutmaßlichen Immobilien-Betrugs auf Mallorca ermittelt die Guardia Civil. Die Polizei durchsuchte am Mittwoch (29.8.) in Palma de Mallorca die Firmensitze mehrerer großer und teilweise namhafter Immobilien- und Bau-Unternehmen der Insel. Bei der Operation Lloriguera wurde am Mittwochvormittag eine Person in Palma festgenommen. Die Polizei koordinierte zwei weitere Durchsuchungen auf dem spanischen Festland. Die Ermittler beschlagnahmten umfangreiches Material und eine größere Menge an verstecktem Bargeld, das durch einen spezialisierten Spürhund gefunden wurde.

Die Ermittler verdächtigen die Unternehmen, Häuser ab Plan verkauft zu haben, die später niemals gebaut wurden. Dabei handelte es sich um Bauvorhaben in Pòrtol, Llucmaor, Santa Ponça und Palma de Mallorca. Dabei seien Hunderte von Geschädigten um Summen im Gesamtwert von etlichen Millionen Euro betrogen worden. Die "Mallorca Zeitung" konnte am Mittwoch mit mehreren Betroffenen sprechen. Einige waren um 10.000 Euro andere um bis zu 80.000 Euro betrogen worden.

Den Ermittlern zufolge handelt es sich um einen der bisher größten Immobilien-Betrugsfälle der Balearen. Die monatelangen Vorermittlungen führte die Justizpolizei in Algaida. /tg

