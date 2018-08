Immobilien-Betrug auf Mallorca: Geschädigte hoffen, dass "nicht das ganze Geld verprasst" wurde

Die Guardia Civil nahm am Mittwoch und Donnerstag acht Personen fest und durchsuchte zahlreiche Büros.

Die Guardia Civil nahm am Mittwoch und Donnerstag acht Personen fest und durchsuchte zahlreiche Büros. Foto: Marcos Ollés

Nach der großen Polizei-Razzia am Mittwoch (30.8.) sind am Donnerstag und Freitag weitere Einzelheiten über den Immobilien-Skandal auf Mallorca bekannt geworden. Wie berichtet steht ein Firmengeflecht im Verdacht, im großen Stil Chalets, Reihenhäuser und Wohnungen vor Bau verkauft und die Interessenten um das Geld betrogen zu haben. Die Immobilien-Projekte wurden niemals gebaut. In mehreren Fällen machten die Beschuldigten anscheinend nicht einmal Anstalten, die Grundstücke zu kaufen.

Die Zahl der Festnahmen stieg inzwischen auf acht Personen an. Darunter befindet sich anscheinend der italienische Geschäftsführer des Unternehmens Mallorca Investment mit den Initialien M.P. Gegen den Hauptverdächtigen, ein Spanier mit den Initialien C.G.R. wird gefahndet. Die Ermittler befürchten allerdings, dass er sich nach Südamerika abgesetzt hat.

Ein Zusammenschluss aus mehreren Geschädigten veröffentlichte am Donnerstag eine Stellungnahme, in der sie das späte Eingreifen der Behörden kritisierte. Die ersten Anzeigen seien im März eingegangen. Der Hauptverdächtige habe vermutlich im Mai das Land verlassen, als ihn die Justiz vorlud, zu den Vorwürfen Stellung zu nehmen. "Jetzt können wir nur noch hoffen, dass nicht das gesamte Geld bereits für Luxushotels und Moët Chandon verprasst wurde", hieß es von Seiten der Geschädigten. Bei den Gerichten der Balearen-Hauptstadt sind inzwischen acht Verfahren gegen C.G.R. anhängig.

Hintergrund: Die Operation Lloriguera

Die Ermittler verdächtigen einen Zusammenschluss aus den Unternehmen Lujo Casa und Mallorca Investment, 21 Bauvorhaben mit jeweils zahlreichen Reihenhäusern oder Chalets an private Interessenten verkauft zu haben, ohne dass jemals eines der Projekte begonnen wurde. Insgesamt wurden vermutlich über 200 Einzelpersonen und Paare um eine Gesamtsumme von mehreren Millionen Euro betrogen.

Inzwischen äußerte sich auch der balearische Maklerverband zu dem Fall. Man distanziere sich von solchen Geschäftspraktiken und weise darauf hin, dass die verdächtigen Personen nicht in den Verband aufgenommen worden seien. "Wir haben eine Regel, dass nur diejenigen aufgenommen werden, die eine entsprechende Ausbildung vorweisen können oder mindestens fünf Jahre lang ein Maklerbüro betreiben", erklärte Verbandsvorsitzender Pedro García.

