Wucher ist, wenn fensterlose Drecklöcher als Loft vermietet werden

Die Wohnungsnot in Palma de Mallorca nimmt groteske Formen an, findet ein Twitter Nutzer, der unter dem Pseudonym @elzulista (übersetzt etwa "Dreckloch-Aufstöberer") den Immobilien-Wucher anprangert. Beim Durchforsten der Anzeigen stieß er auf eine vermeintliche "Loft-Wohnung", die sich in einem erbärmlichen Zustand befinde, 40 Quadratmeter klein sei und 425 Euro im Monat kosten solle.



Die Wohnung habe keine Fenster, keine Fliesen, keine Küche, keine Möbel und nur Laken an der Decke. Dennoch sei sie "in gutem Zustand", heißt es in dem Angebot eines Portals für Mietwohnungen. Das "Schnäppchen" befinde sich unter der Treppe eines Wohnblocks im Zentrum von Palma - ohne Lift versteht sich.



@elzulista kommentiert ironisch: "Lass dir diese Gelegenheit nicht entgehen, dir mit Schimmel und Bakterien eine Loft-Wohnung zu teilen. Mit erfindungsreichen Ingenieursleistungen der neusten Generation wie der Aufhängung der Dunstabzugshaube! Sichere dir dein eigenes Ökosystem für nur 425 Euro im Monat!





Buenas noches zulistas! Hoy os traemos zulogarajedestartalado! No te pierdas la oportunidad de convivir con mohos y bacterias en un loft con detalle ingenieriles última tecnología como la sujeción de la campana extractora! Disfruta de tu propio ecosistema por solo 425€ al mes! pic.twitter.com/2olYq78exq „ elzulista (@elzulista) 11. September 2018