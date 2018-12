Luxusvilla in Port d'Andratx räumt die meisten Klicks ab

Villa in Port d´Andratx.

Villa in Port d´Andratx. Foto: Idealista

Eine Luxusvilla in Port d'Andratx im Südwesten von Mallorca hat sich im zu Ende gehenden Jahr als die meistbesuchte Immobilie auf den Balearen im Portal Idealista erwiesen - zumindest virtuell: Kein anderes Luxusobjekt auf den Inseln sei so oft angeklickt worden, teilte das Immobilien-Portal am Montag (17.12.) mit.

Das Anwesen im "typisch mallorquinischen Stil" mit fünf Zimmern und 1.152 Quadratmetern ist für 9.550.000 Euro im Angebot. Auf dem rund 50.000 Quadratmeter großen Anwesen finden sich auch Apartments für Gäste.

Angeführt wird die Liste spanienweit von Objekten in Madrid, Pontevedra und Barcelona. /ff