Erneut harte Strafen für illegale Immobilien auf Mallorca

Weitere harte Strafen für illegal errichtete Häuser auf Mallorca hat die Bauaufsichtsbehörde des Inselrats am Mittwoch (27.2.) verhängt. Für Bauvergehen in den Gemeinden Selva, Algaida und Petra brummte die Behörde Bußgelder von insgesamt einer halben Million Euro auf.

In Algaida müssen die Verantwortlichen 243.000 Euro zahlen. Für einen illegalen Anbau in Petra verhängte der Inselrat eine Geldbuße von 153.000 Euro. Die Eigentümer einer unrechtmäßig gebauten Wohnung in Selva müssen 143.000 Euro zahlen. Diese Strafen können erheblich reduziert werden - um bis zu 80 oder 90 Prozent -, wenn die mutmaßlichen Straftäter dem sofortigen Abriss zustimmen und das Gelände wieder in den Ursprungszustand zurückversetzen.

Der Inselrat geht seit einigen Jahren mit harter Hand gegen illegal errichtete Immobilien vor, die Zahl der Abrisse ist in den vergangenen Monaten in die Höhe geschnellt.

