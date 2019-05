Stadt Palma de Mallorca verteilt Mietzuschüsse

Die Mietpreise in Palma de Mallorca sind für viele Menschen nur schwer zu stemmen.

Die Stadt Palma de Mallorca will in diesem Jahr 300.000 Euro dafür bereithalten, Anwohner finanziell zu unterstützen, die Probleme haben, für die hohen Mietkosten im Stadtgebiet aufzukommen. Das gab das Rathaus am Mittwoch (15.5.) bekannt.

Um die Zuschüsse bewerben kann sich grundsätzlich jeder, der im Einwohnerregister von Palma gemeldet ist. Der Bewerbungszeitraum geht vom 28. Mai bis 28. Juni. Voraussetzung, um die Hilfe zu erhalten, ist, dass die Miete maximal 900 Euro beträgt. Außerdem wird auch das Einkommen der Antragssteller begutachtet und mit der Anzahl der Personen im Haushalt verrechnet. Ein Alleinstehender darf maximal 15.039 Euro verdienen, um ein Anrecht auf die Subvention zu haben. /somo