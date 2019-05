Polizei nimmt Hausbesetzer nach tätlichem Angriff fest

Die Nationalpolizei auf Mallorca hat einen Hausbesetzer festgenommen, der am Donnerstag (23.5.) den Mitarbeiter des Energieversorgers Endesa angegriffen und eingesperrt hatte. Gegen den 27-Jährigen wird wegen Nötigung und tätlichen Angriffs ermittelt, wie es in einer Pressemitteilung vom Freitag (24.5.) heißt.

Zu dem Übergriff war es am Donnerstagmorgen in einem Wohnkomplex in Palmas Stadtteil Son Oliva gekommen. Der Mitarbeiter wollte eine illegal gelegte Stromleitung kappen, die sich der Hausbesetzer offenbar zunutze gemacht hatte. Der vorbestrafte Mann sperrte den Mitarbeiter ein, bedrohte ihn und schlug ihn mehrfach. Zudem entwendete er ihm das Handy und warf es zu Boden, so dass es kaputt ging.

Zu Hilfe kamen dem Bedrohten schließlich Anwohner des Komplexes. Wegen Prellungen und eines drohenden Nervenzusammenbruchs musste der Mann in einem Krankenhaus behandelt werden.

Der Mann wohnte laut Angaben von Nachbarn seit Ostermontag mit seiner Frau und zwei kleinen Kindern in einer Wohnung, die dem Kreditinstitut Bankia gehört. In den vergangenen Wochen hatte es mehrfach Zusammenstöße mit Nachbarn gegeben. /ff