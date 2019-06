Immobilien-Verkauf auf Mallorca und den Nachbarinseln geht zurück

Die Zahl der Verkäufe von Wohn-Immobilien auf den Balearen-Inseln Mallorca, Menorca, Ibiza und Formentera ist im ersten Quartal 2019 rückläufig. In den Monaten Januar bis April wurden 4.743 Immobilien verkauft. Das sind 11,7 Prozent weniger als im ersten Quartal 2018, wie aus den Zahlen des spanischen Statistikamts INE hervorgeht. Die Balearen stellen damit eine Ausnahme zum spanienweiten Trend dar. Landesweit wurden in den ersten vier Monaten des Jahres durchschnittlich 2 Prozent mehr Wohn-Immobilien verkauft.

Von den auf den Balearen verkauften Immobilien handelt es sich um 840 Neubauten (14 Prozent weniger als 2018). Im gleichen Zeitraum wurden 3.903 Bestandsimmobilien verkauft (11,2 Prozent weniger als 2018).

Branchenkenner machen das geringe Angebot für den Rückgang verantwortlich. In Bezug auf die neu gebauten Immobilien erklärt Luis Martín, Vorsitzender der Vereinigung der Bauträger auf den Balearen (Proinba), dass trotz des hohen Preises "alles verkauft wird, was auf den Markt geht, selbst ab Plan". Aber es gebe insgesamt zu wenig Bauprojekte, weil zu wenig Grundstücke zu Verfügung stünden.

In Bezug auf Bestandsimmobilien gebe es ebenso ein Problem auf der Angebotsseite. Es mangele an Wohnungen, die nicht übermäßig alt seien und zudem über einen Parkplatz und einen Aufzug verfügten, so Natalia Bueno, Vorsitzendes des hiesigen Maklerverbands. /tg