Immobilie auf Mallorca inklusive Hausbesetzer zu verkaufen

Banken und Eigentümer auf Mallorca verkaufen Immobilien, in denen derzeit Hausbesetzer wohnen - und gewähren im Gegenzug kräftig Rabatt. Bis zu 40 Prozent Nachlass würden deswegen gewährt, berichtet die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca", die einige solcher Fälle ausfindig gemacht hat, in einem Bericht am Sonntag (17.11).

Angebote von Wohnungen, die laut Anzeige "unrechtmäßig von Dritten besetzt" seien, finden sich demnach sowohl für den Stadtbezirk Palma de Mallorca als auch das Umland. Fündig wurde das "Diario de Mallorca" vor allem in Palmas Stadtviertel Son Gotleu sowie in den Gemeinden Inca, Manacor, Bunyola, Calvià oder Sa Pobla. Zumeist handelt es sich um Immobilien, die Banken gehören und deswegen von Hausbesetzern bevorzugt werden. Im Angebot seien Wohnungen zwischen 60 und 80 Quadratmetern.

Die Eigentümer spielten in den Anzeigen mit offenen Karten und wiesen nicht nur darauf hin, dass die Wohnungen besetzt seien, sondern auch, dass Strom und Wasser illegal genutzt würden. Die Besichtigung einer solchen Wohnung ist in Folge der illegalen Besetzung nicht möglich. Der Käufer möge sich vorab juristisch beraten lassen, heißt es in einer Annonce. Man übernehme keine Gewähr für den Zustand der Wohnung.

Der balearische Maklerverband verweist darauf, dass der Verkauf inklusive "okupas" legal sei, soweit dies klar kommuniziert werde. Man habe aber den Eindruck, dass das Phänomen der Hausbesetzungen rückläufig sei und sich auf bestimmte Viertel wie den sozialen Brennpunkt Son Gotleu beschränke.So ist seit vergangenem Jahr ein neues Gesetz in Kraft, das ein schnelleres Durchgreifen ermöglicht.

Das "Diario de Mallorca" machte auch einen Makler ausfindig, der sich offenbar auf den Kauf besetzter Wohnungen spezialisiert hat. Es handle sich dabei meist um eine langfristige Investition, da schließlich die Zwangsräumung abgewartet werden müsse, so der Unternehmer, der anonym zitiert wird. Er kaufe aber prinzipiell keine Wohnungen, wenn es sich bei den Besetzern um notleidende Familien handle. /ff

