Null Rendite bei Immobilien-Anlage auf Mallorca?

Crowdinvesting in ein Immobilien-Projekt könnte eine feine Sache sein: Der kleine (oder auch größere) Anleger gibt gemeinsam mit Dutzenden oder Hunderten anderer Investoren Geld für ein Bauvorhaben und bekommt deutlich bessere Zinskonditionen als etwa für Tagesgeld. Wenn das Haus dann steht, gibt es auch die Anfangsinvestition wieder zurück. Der Deutsche Bernd Koller (Name von Red. geändert) war denn auch sofort angetan, als er im vergangenen Frühjahr auf der Online-Plattform Bergfürst, die derartige Crowdinvestitionen anbietet, das Projekt „Bellavista 71 Mallorca" entdeckte. Eine Villa in Costa de la Calma, die einmal für 6,5 Millionen Euro verkauft werden soll. Die Zinsen sollten halbjährlich ausgeschüttet werden. Die Crowd sammelte zwei Millionen Euro ein.

Koller investierte 1.000 Euro. „Mein Freundeskreis hatte mir abgeraten, aber ich wollte mal Fuß fassen im Crowdinvesting und sehen, wie das funktioniert", sagt er der MZ. Die erste Zinsausschüttung habe funktioniert, sagt Koller. Nun wartet der Oberbayer genau wie die anderen Anleger allerdings schon seit gut einem Monat auf die zweite Ausschüttung.

Er habe sich schon gewundert, erklärt Koller, dass zunächst immer wieder Neuigkeiten um das Projekt auf der Seite von Bergfürst erschienen waren. Mit dem Eintrag am 3. Juni war dann aber bis dato Schluss mit der Informationspolitik. Der Projektverantwortliche Peter Dreher teilte mit, dass der Grundstückskauf nun abgeschlossen sei und man in den nächsten zwei bis drei Monaten mit der Baugenehmigung rechne. Seither herrscht Funkstille.

Rund zwei Monate, bevor der Ingolstädter das Geld überwies, waren bereits erste Ungereimtheiten rund um das Projekt aufgetaucht. So war es ungewöhnlich, dass das Crowdfunding zu einem derart frühen Zeitpunkt begann, noch ohne dass das Grundstück gekauft war, geschweige denn eine Baugenehmigung vorlag. Als die MZ im Mai nachfragte, sagte Dreher, dass der Grundstückskauf prinzipiell in trockenen Tüchern sei, das investierte Geld sei sicher. „Alles, was hier investiert wird, geht zunächst auf ein Sperrkonto eines sogenannten Zahlungsdienstabwicklers, das Geld bekomme ja nicht ich", erklärte Dreher damals. Außerdem habe er eine persönliche Bürgschaft hinterlegt, falls das Projekt nicht realisiert werden sollte sowie eine grundbuchliche Besicherung der Investoren.

Selbst für den Fall, dass sich die Baugenehmigung oder der Verkauf der Villa hinziehen sollte, habe er vorgesorgt. „Unsere Projekte sind durchfinanziert, Zinsausschüttungen sind fester Bestandteil des Cashflow-Plans, und es sind ausreichend Puffer eingebaut", sagte Dreher der MZ.

Doch was sind all diese Beteuerungen jetzt wert, wo die Anleger auf ihre Zinszahlungen warten? „Bellavista 71" ist nicht das einzige Projekt von Dreher, das in Schwierigkeiten geraten ist. Das Online-Magazin „Fonds professionell" berichtete in der vergangenen Woche über vier Bauvorhaben von Dreher, bei denen es zu „Leistungsstörungen" gekommen sei, drei davon auf Mallorca. Das bestätigt Bergfürst-Sprecherin Andrea Kummermehr auf MZ-Anfrage. Neben „Bellavista 71" wurden auch bei „Bellavista" zum Tag der Fälligkeit keine Zinsen ausgeschüttet. Das Projekt „Vista del Mar" sei zum 31. Oktober 2019 fällig geworden, doch hier habe Dreher das Darlehen von 1,3 Millionen Euro bei Fälligkeit nicht vollständig zurückführen können, erklärt Kummermehr. Die Plattform Bergfürst war für den offen gebliebenen Teil der Forderungen in die Bresche gesprungen. Dass Bergfürst bei den anderen drei Projekten ebenfalls so handelt, ist unwahrscheinlich. Immerhin geht es um 5,3 Millionen Euro.

Bei Bergfürst selbst ist man unglücklich über die Negativ-Schlagzeilen von „Bellavista 71" und den drei anderen Projekten. Sprecherin Andrea Kummermehr gegenüber der MZ: „Wir können hier nur mahnen und immer wieder um Lieferung bitten." Man habe Dreher bereits mehrfach aufgefordert, umfassend über den Stand des Projekts zu informieren. Doch der Verantwortliche habe „die vertraglich verpflichtenden Quartalsberichte nicht bereitgestellt". Solche Versäumnisse seien mit Vertragsstrafen belegt. Zunächst sei der Emittent ermahnt worden. „Am Ende steht die Verwertung der Sicherheiten", erklärt Kummermehr.

Noch hat Dreher ein paar Tage Zeit, die Zinsausschüttung zu veranlassen. 60 Tage Verzug toleriert Bergfürst, das wäre bis Anfang März. Passiert bis dahin nichts, will Bergfürst mit der Verwertung der vorliegenden Sicherheiten beginnen. Im Falle von Dreher wäre das die persönliche Bürgschaft sowie eine zweitrangige Hypothek, die Bergfürst treuhänderisch hält. Wie viel hinter den Sicherheiten steckt, wird sich dann zeigen müssen. Es wäre nicht das erste Mal bei einem Crowdinvesting-Projekt, dass sich die angeblichen Sicherheiten als nicht belastbar erwiesen haben. Peter Dreher war für eine Stellungnahme telefonisch nicht zu erreichen, eine Anfrage per Mail ließ er unbeantwortet.