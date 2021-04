Immobilienkauf Mallorca: Dahler & Company meldet wachsende Nachfrage

Blaues Meer, lange Sandstrände, eine einzigartige Natur und reichlich spanisches Flair – Mallorca ist zu Recht ein international beliebter Urlaubsort. Immer mehr Menschen entscheiden sich zudem dafür, ein eigenes Domizil auf der Insel zu kaufen. Ein guter Grund für den mehrfach zum besten deutschen Immobilienmakler gekürten Testsieger, seine Präsenz auf der Baleareninsel weiter auszubauen. Neben seinem Standort in Port d' Andratx ist DAHLER & COMPANY auf Mallorca nun auch in der Region um Palma / Son Vida sowie im Südösten der Insel rund um Santanyi und Llumajor vertreten. Der Immobilienmakler kommt damit den Wünschen seiner deutschen Kunden nach, ihnen auch auf Mallorca beim An- und Verkauf von Immobilien professionell zur Seite zu stehen und die steigende Nachfrage nach Objekten auf der Ferieninsel zu bedienen.

Analysen ergeben eine positive Entwicklung auf dem mallorquinischen Immobilienmarkt

Trotz der Einschränkungen des Reiseverkehrs während des letzten Jahres waren die negativen Auswirkungen auf dem mallorquinischen Immobilienmarkt bisher kaum spürbar. Im Gegenteil: Viele Interessenten entschieden sich für den Erwerb einer Immobilie vor Ort. Die Insel lockt immerhin mit 300 Sonnentagen im Jahr. Grund genug für viele, hier im Urlaubsparadies nach einem geeigneten Feriendomizil oder Zweiwohnsitz zu suchen: Von der traditionellen Finca in den Bergen bis zur modernen Wohnung mitten im Stadtzentrum. Neben der Hauptstadt Palma de Mallorca sind auch Immobilien in Llucmajor und Santanyí seit vielen Jahren sehr beliebt: Im Jahr 2019 wechselten in diesen drei Gemeinden insgesamt 6.750 Immobilien den Besitzer, ein Plus von fast 10 % gegenüber dem Vorjahr. Alle verfügbaren Immobilien auf Mallorca im Überblick.



„Bester deutscher Immobilienmakler" vermittelt auf der Baleareninsel

DAHLER & COMPANY überzeugt viele deutsche Immobilieninteressente nicht nur durch seine länderübergreifende Präsenz, auch die Kundenorientierung und Servicequalität fällt ins Gewicht und wird entsprechend belohnt: Das Hamburger Unternehmen wurde bereits zum vierten Mal in Folge als „Bester deutscher Immobilienmakler" vom Deutschen Institut für Service Qualität (DISQ) in ausgezeichnet und setzt sich damit erneut klar gegen seine Wettbewerber durch. Anhand verdeckter Beratungsgespräche und einer detaillierten Analyse der Makler-Websites wurden die großen Maklerhäuser Deutschlands miteinander verglichen.



Immobilienkauf trotz Corona – dank besonderer Maßnahmen

Die Relevanz der Kundenorientierung und Beratungskompetenz zeigte sich besonders in den vergangenen Monaten. Mehr denn je waren Flexibilität und Empathie gefragt, um auf die Bedürfnisse der Interessenten einzugehen und Prozessabläufe weiterhin aufrecht zu erhalten. Von der Videokonferenz über digitale 360°-Rundgänge und individuelle Immobilienvideos bis hin zu einem intensiven Austausch musste die Welt der Immobilienvermittlung nicht neu, aber noch einen Schritt weitergedacht werden, um zukünftigen Bewohnern trotz der aktuellen Herausforderungen einen Einblick in das potentielle neue Domizil zu ermöglichen. Das Angebot an digitalen Führungen und eigens abgedrehten Immobilienvideos bildete damit eine gute Ergänzung zum klassischen Face-To-Face-Service von DAHLER & COMPANY. Dennoch ist und bleibt der persönliche Dialog der Schlüssel zum Erfolg – Ob nun digital oder live.

www.dahlercompany.com/mallorca