Kaum zu glauben, was sich hier in den letzten Monaten verändert hat: Der neue Mallorca Lawn Tennis Country Club wird mit der ersten Auflage des ATP-250-Rasenturniers auf sechs neu gestalteten Original-Wimbledon-Rasenflächen eingeweiht. Weiterhin lockt dieses neue Insel-Highlight Tennis- und Padelfans mit fünf Sandplätzen, vier Padel-Plätzen und einem Hard Court, dazu einem funkelnagelneuen Clubhaus.

Das ATP-Turnier im Männer-Tennis ersetzt das Damenturnier Mallorca Open und sollte bereits im vergangenen Jahr erstmals auf der Insel ausgetragen werden, doch die Pandemie machte dem einen Strich durch die Rechnung. Dafür steht jetzt die neue, spektakuläre Anlage bereit: Tennisstars wie der Weltranglistenerste Novak Djokovic, die Nummer zwei Daniil Medvedev und die Nummer vier Dominic Thiem haben bereits ihre Teilnahme bestätigt, ebenso wie die Spanier Pablo Carreno Busta und Feliciano Lopez, der Norweger Caspar Ruud, der Russe Karen Khachanov, der Australier Nick Kyrgios oder der US-Amerikaner Sam Querrey, allesamt Weltklassespieler.

Niemand Geringeres als Toni Nadal, der Onkel und ehemalige Trainer des mallorquinischen Superstars Rafa Nadal, ist Turnierdirektor – selbstverständlich wird auch sein berühmter Neffe Präsenz beim Turnier zeigen und auf den neuen Plätzen trainieren. Die Mallorca Championships wird die illustre Runde der Tennisspieler auf Wimbledon vorbereiten, für ein Preisgeld von knapp 800.000 Euro gegeneinander antreten werden.



„Wir hauchen Santa Ponça neues Leben ein"



Als besonderes Highlight wird es erstmals bei einem Rasenturnier Abend-Sessions unter Flutlicht geben. Verantwortlich für dieses Meisterwerk einer Tennisanlage und die Turnierorganisation ist die e?motion group. Der Event-Veranstalter und Trendsetter im Sport-Marketing – speziell in der Welt des Tennis – hat bereits große Turniere wie unter anderem den MercedesCup als ATP-250-Rasenevent in Stuttgart oder ein ATP-500-Turnier in Wien organsiert.

Federführend ist Geschäftsführer Edwin Weindorfer, der mit seinem Team auch für die Neugestaltung des Mallorca Lawn Tennis Country Clubs verantwortlich ist: „Wir hauchen Santa Ponça neues Leben ein", scherzt er und schwärmt von der Nachhaltigkeit der Anlage mit Solaranlage und Recyclingkonzepten und ihrer Einzigartigkeit als Grand Slam Club.

Für den Rest des Jahres ist der neue Club als privilegierte Tennis- und Padel-Anlage ihren Mitgliedern vorenthalten, so wie es schon Tradition im früheren Mallorca Country Clubs war. Das Herzstück ist das neue Clubhaus: Mit dem Royal Beach Country Club wird ein neues, großzügig gestaltetes Restaurant eröffnen. „Eine Art mediterranes Beachclubkonzept mit gesunder, aber gehobener Küche von hoher Qualität", erklärt Edwin Weindorfer.

Während des ATP-Turniers wird es jetzt zunächst ausschließlich den Profisportlern zur Verfügung stehen, zwei Wochen später dann aber für alle Besucher seine Türen öffnen. Um die Turniergäste während der Mallorca Championships zu bewirten, wird zur Eröffnung des Center Courts am 18. Juni Mallorcas Starköchin Macarena de Castro rund 250 geladene Gäste in einem extra eingerichteten VIP-Zelt verwöhnen.



Der neue Mallorca Lawn Tennis Club



Offiziell eingeweiht wird der neue Mallorca Lawn Tennis Club Ende Juli. Er soll definitiv ein neuer Hotspot für Freunde des Tennis- und Padel-Sports im Südwesten der Insel werden. Im oberen Bereich des neuen Clubhauses wird es ein Gym mit Fitnessgeräten und Sauna geben. Zudem wird den Clubmitgliedern ein innovatives sportliches Health Coaching mit verschiedenen Behandlungsansätzen der Physiotherapie und Osteopathie unter der Leitung der Stuttgarterin Julia Mast und ihrem „Healthy Life Style-Konzept" zur Verfügung stehen.

Auf dem Dach des futuristischen Neubaus wird in naher Zukunft noch eine Sky Roof Terrasse samt Champagner Bar einziehen. Von hier genießt man einen phantastischen Ausblick über die neuen Courts. Vor allem über einen ganz besonderen Court, der wie eine Arena gebaut ist. Hier sollen neben sportlichen Aktivitäten in Zukunft auch Konzerte und andere Veranstaltungen stattfinden.



Engagement für Sport, Nachhaltigkeit und die Destination Mallorca

Einer der wichtigste Unterstützer dieses sportlichen Superevents ist Engel & Völkers. Mallorcas bedeutendster Immobilienspezialist mit über 30 Jahren Präsenz auf der Insel möchte als Premium Sponsor seine Verbundenheit mit diesem Event ausdrücken. „Unsere Kunden lieben Tennis und da Mallorca die Heimat eines der weltbesten Spieler ist, unterstützt Engel & Völkers das Event mit großer Leidenschaft", Florian Hofer, der Geschäftsführer von Engel & Völkers Balearen.

Die Mallorca Championships stehten nicht nur für die Werte der Sportlichkeit, des Engagements und Leistung, sondern auch für die ähnliche Vision für das Ferienziel Mallorca: „Der Einsatz dieses Turniers für Qualität, Nachhaltigkeit und umweltfreundliche Energieerzeugung entspricht unseren Ambitionen, unseren anspruchsvollen Kunden ein erstklassiges Umfeld, wie es nun mal Mallorca ist, zu bieten", versichert Hans Lenz, der Geschäftsführer von Engel & Völkers Mallorca Südwest.

Zugelassen für das ATP-Event auf Mallorca sind 1.500 Zuschauer pro Tag. Für sie werden Tribünen mit einer Kapazität für 4.000-Zuschauer aufgebaut, sodass der Abstand als Teil eines strengen Hygienekonzeptes gewahrt ist.

Tickets sind über die Turnierwebsite www.mallorca-championships.com erhältlich. Weitere Informationen zum Club finden Sie auf www.mallorcacountryclub.es .