Die Idee stammt aus den USA, wo dieses Konzept derzeit durch die Decke geht: Das sogenannte Managed Co-Ownership stellt definitiv eine attraktive Alternative zum klassischen Ferieneigentum dar. Die Plattform VillaCircle bietet exklusive Immobilien in Toplagen zum Anteilserwerb in den schönsten Regionen Europas. Bei der derzeitigen Nachfrage nach Ferienimmobilien auf Mallorca scheint dieses innovative Eigentumskonzept genau das Richtige für die Insel zu sein.

Vermietung oder Kauf – Welche Alternative gibt es noch?

Schauen wir uns an, wie Managed Co-Ownership funktioniert: Vorab sei betont, dass es sich hierbei weder um eine Ferienvermietung, noch um den Kauf einer kompletten Immobilie handelt. Einfach ausgedrückt heißt Miteigentum: Sie suchen Ihr Traumhaus aus, entscheiden sich ganz nach Ihren Bedürfnissen für Ihren Anteil, den Sie auf bezahlbare und stressfreie Weise erwerben, kommen an und genießen. Diese Art des Lifestyle-Investments hat nichts mit dem sogenannten Timesharing-Modell zu tun, bei dem keinerlei Eigentum an einer Immobilie erworben wird, sondern lediglich feste Nutzungszeiten in einer Anlage oder einem Wohnkomplex. Das Managed Co-Ownership-Modell ist individueller als das Timesharing-Prinzip und garantiert wesentlich längere und häufigere Urlaubsaufenthalte in Ihrer Villa oder Finca. Als anteiliger Eigentümer erwerben Sie ein Achtel, Viertel oder die Hälfte einer deutschen GmbH & Co KG, die exklusiv für diese eine Immobilie aufgesetzt wird und im Grundbuch eingetragener Eigentümer der Ferienimmobilie ist– zu einem Bruchteil des eigentlichen Verkaufspreises. Ihr Garant und verlässlicher Ansprechpartner ist eine Verwaltungsfirma, die einen umfassenden Service bietet. Der smarte Weg, die eigene Ferienimmobilie wann immer gewünscht zu genießen, erfolgt über eine App, die für eine einfache Terminplanung und flexible Buchung sorgt. Ob für einen Wochenendtrip oder einen im Voraus geplanten Urlaub – Sie entscheiden.

Ferieneigentum – Was kostet das?

Schauen wir uns die Vorteile des Anteilseigentums im Vergleich zum Kauf und Miete einer Ferienimmobilie noch einmal genauer an: Das Managed Co-Ownership bietet nicht nur geringere Anschaffungskosten für echtes Eigentum, um nicht zu sagen, einen unschlagbaren Preis für den Gegenwert Anteile an einer Mallorca-Immobilie zu besitzen. Zu den Vorzügen eines anteiligen Kaufs mit VillaCircle zählen aufgrund des gemeinsamen Besitzes auch die Senkung der laufenden Kosten und Steuern, da diese ja gerecht geteilt werden. Zur Auswahl stehen Villen und Fincas in Toplagen, beispielsweise in Palma, Santanyi, Port d’Andratx oder Portals Nous, die Meerblick, Strandnähe, einen eigenen Pool sowie eine hochwertige Ausstattung und Inneneinrichtung bieten. Objekte, die aufgrund ihrer Lage und ihres Wertes selten geworden sind und normalerweise Millionen kosten, Tendenz steigend. Wer solch eine Immobilie auf klassischem Wege erwirbt, sieht sich hierzulande mit hoher Bürokratie und noch höheren Kosten für Sachverständige und Anwälte konfrontiert, die sich für den Neubesitzer durch den Dschungel der erforderlichen Papiere, lokalen Richtlinien und Gesetze kämpfen. Das entfällt: VillaCircle verwaltet alle Aspekte rund um den Ankauf, die Einrichtung, die laufende Verwaltung und den Service vor Ort einschließlich Instandhaltung und Reinigung.

Ankommen, ausspannen und Privatsphäre genießen

Allen Miteigentümern steht über die App eine kompetente (und deutschsprachige) Hausverwaltung als direkter Ansprechpartner zur Verfügung, die sich um den Konsens bei eventuellen Veränderungen oder speziellen Wünschen sorgt. Ihr Urlaub wird entspannt sein, denn Sie sehen sich nicht, wie es häufig bei Hausbesitzern der Fall ist, mit einer Menge Arbeit konfrontiert. Ob Sie persönlichen Kontakt zu den anderen Anteilseignern haben möchten oder nicht, können Sie selbst entscheiden. Die VillaCircleApp übernimmt die gesamte Kommunikation, und die Objektverwaltung sorgt dafür, dass bei Ihrer Anreise alles perfekt ist. Darüber hinaus wählt VillaCircle die Eigentümer sorgfältig aus und achtet darauf, dass diese möglichst aus unterschiedlichen Bundesländern mit versetzten Ferien kommen und die Immobilie aus einem Mix aus Familien, Paaren und Sportliebhabern überschneidungsfrei und optimal ausgelastet wird. Leerstand und die damit verbundenen Probleme werden somit vermieden. Bei der derzeitigen Wertsteigerung von Mallorca Immobilien – ein Trend, der laut Experten zweifelsohne noch andauern wird – kann Miteigentum eine sehr gute Alternative zum Mieten sein. Laut einer anerkannten Marktstudie 2021 sind die Preise allein in den letzten fünf Jahren um bis zu 30 Prozent gestiegen.

Ein Ferienhaus kaufen statt mieten

Die Vorteile von Miteigentum im Vergleich zur Ferienvermietung sind aus verschiedenen Gründen offensichtlich: Besondere Feriendomizile haben hohe Mietpreise, auch hier ist die Tendenz steigend und sind im Vergleich zur kurzen Nutzungsdauer sehr kostenintensiv. Im Vorfeld müssen Sie sich auf eine anstrengende Suche begeben (und viele Angebote sind schnell ausgebucht), um dann am Urlaubsort festzustellen, dass die Fotos im Internet nicht der Realität entsprechen. Der größte Luxus: Sie können Ihren Zweitwohnsitz je nach Zeit und Gusto mehrfach im Jahr ansteuern. Je nach erworbenem Anteil haben Sie beim Co-Ownership entsprechendes Nutzungsrecht, so kann bei einem Achtelerwerb der Immobilie diese mindestens sechs Wochen pro Jahr genutzt werden und bei einem Viertel Anteil sind es bereits drei Monate. Dazu kommt die Sicherheit, die Ihnen nur die eigene Immobilie bietet: Keine bösen Überraschungen oder ungeklärte Sorgen, sondern angenehme Vertrautheit erwarten Sie vor Ort. Schließlich kennen Sie sich aus, Sie sind Nachbar und Teil einer lokalen Gemeinschaft und kennen das wahre Leben vor Ort und Land und Leute wesentlich besser als ein flüchtiger Besucher. Hinzu kommt die Planungssicherheit: Wer möchte, kann – bequem per App – bis zu 24 Monate im Voraus in seine Villa einbuchen. Nicht vergessen werden sollte, dass auf Mallorca insofern eine Vermietungsproblematik existiert, da es unter den Ferienvermietern trotz strenger Reglementierung immer noch schwarze Schafe gibt, die Objekte auch ohne Genehmigung zur Ferienvermietung anbieten, was sowohl Vermieter als auch Mieter teuer zu stehen kommen kann.

Ein Stück vom Paradies genießen

Um es kurz zu machen: VillaCircle bietet Ihnen einen intelligenten und flexiblen Weg zu Ihrer eigenen Zweitimmobilie und Mallorca-Wohlfühloase – ohne die Arbeit und den Stress eines normalen Hausbesitzers oder den Kosten- und Planungsaufwand und die Kurzlebigkeit einer gemieteten Ferienfinca. Gönnen Sie sich diesen besonderen, privaten Rückzugsort für sich und Ihre Liebsten – und erwerben Sie ein Stück vom Paradies als Anteil Ihrer Traumimmobilie.

Weitere Infos finden Sie unter: www.villacircle.com