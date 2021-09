Dass viele Deutsche von einem luxuriösen Zuhause auf Mallorca oder einer der Nachbarinseln träumen, ist kein Geheimnis. Nun veröffentlichte das Immobilienportal Idealista ein Ranking, das diese Träume in Zahlen fasst. In einer Statistik zur Herkunft der ausländischen Anfragen auf dem Webportal zu Immobilien im Wert von über einer Million Euro stehen die Deutschen an erster Stelle.

Mehr als jeder dritte Aufruf (36 Prozent) von Luxus-Immobilien auf den Balearen wurde demnach von Deutschland aus getätigt. Weit abgeschlagen in diesem Ranking folgen Großbritannien (11 Prozent), Frankreich (8 Prozent) und die Niederlande (8 Prozent).

Die Deutschen führen die Tabelle nicht nur in Bezug auf die Balearen an, sondern auch in anderen Regionen Spaniens. Fast jede fünfte Webanfrage (18 Prozent) zu spanischen Luxus-Immobilien kam aus Deutschland. Auch hier folgen die Briten (11 Prozent) vor Frankreich (10 Prozent). An vierter Stelle liegen im spanienweiten Vergleich die Anfragen aus den USA.

Idealista wertete auch aus, in welchen spanischen Provinzen am meisten nach Immobilien in der Preisklasse von über einer Million Euro gesucht wird. An erster Stelle stehen hier die Balearen, die 29 Prozent aller Anfragen auf dem Portal ausmachen. Dahinter folgen die Provinzen Málaga (16 Prozent), Madrid (15 Prozent) und Barcelona (11 Prozent) und Alicante (8 Prozent). /tg