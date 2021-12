In dem Fall des in Deutschland festgenommenen Mallorca-Maklers werden neue Einzelheiten bekannt. So soll der 37-Jährige Deutsche neben einem Insel-Unternehmer sowie einen in Hong Kong lebendem Ehepaar auch eine Gruppe deutscher Unternehmer betrogen haben. In diesem Fall geht es um Anzahlungen in Höhe von insgesamt 2,2 Millionen Euro, die der Immobilienunternehmer nicht zurückgezahlt haben soll, obwohl es gar nicht zum Verkauf kam. Das berichtet einer der betroffenen Unternehmer der MZ.

