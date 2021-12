Matthias Kühn, der über Jahre hinweg bekannteste deutsche Immobilienmakler auf Mallorca, mag nach der Insolvenz seiner Unternehmensgruppe kaum noch in der Öffentlichkeit auftreten, das spanische Finanzamt aber vergisst ihn nicht: Der Hamburger Unternehmer, der einst den Markt für Luxus-Immobilien auf der Insel erschloss, erscheint auch in der neuen, am Montag (27.12.) veröffentlichten Liste der großen Steuersünder des Landes.

Demnach schulden drei seiner einstigen Gesellschaften der Agencia Tributaria noch knapp 11,5 Millionen Euro. "Matthias Kuhn Inversiones S.L." steht mit 1.095.549,90 Euro in der Kreide, "Balearic Management Investments Consultants" mit 6.032.411, 50 Euro und "Balearic Investments and Consultants" mit 4.346.268,20 Euro. Alle drei Gesellschaften sind in den Händen von Insolvenzverwaltern. Matthias Kühn war mit seinem verzweigten Netz an Gesellschaften bereits vor Jahren in Zahlungsschwierigkeiten geraten, seit 2016 musste eine nach der anderen Insolvenz anmelden. Mittlerweile ist die Unternehmensgruppe so gut wie ganz aufgelöst. Kühn lebt inzwischen einen Großteil des Jahres im schweizerischen Gstaad, eine MZ-Bitte um Stellungnahme ließ er unbeantwortet Weitere bekannte Namen mit Mallorca-Bezug im nationalen Schuldnerregister sind der ebenfalls seit Jahren insolvente Bauunternehmer Vicenç Grande, dessen Unternehmensgruppe Drac Plus knapp 32 Millionen Euro Steuerschulden anhäufte, der Megapark- und Diskothekenbesitzer Bartolomé Cursach mit 950.211 Euro sowie der Fußballer und ehemalige Stürmer von Real Mallorca, Samuel Eto'o mit 981.598 Euro. Aufgeführt sind auch weitere auf der Insel ansässige Unternehmen wie Mallorca Class, ein Gebrauchtwagenhändler, der 2011 Konkurs anmeldete und dem Finanzamt 1,2 Millionen Euro schuldet, sowie Mallorca Southern Consulting mit einem ausstehenden Betrag von rund einer Million Euro. Auch Diego Torres, der ehemalige Partner von Iñaki Urdangarin, dem Schwager des spanischen Königs Felipe VI., schuldet dem Finanzamt noch 956.019 Euro. Insgesamt umfasst die jährlich veröffentlichte Liste 7.277 Namen. In der Mehrzahl handelt es sich um eingetragene Gesellschaften, aufgeführt sind jedoch auch 1.367 physische Personen. Alle zusammen schulden dem Finanzamt über 18 Milliarden Euro. Aufgeführt werden in dem Register Steuerschulden von mehr als 600.000 Euro. Die Liste wird seit 2015 jährlich veröffentlicht.