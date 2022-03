Sie lieben es, den Sommer auf Mallorca zu verbringen und den Winter in den Kitzbüheler Alpen? Und träumen von den eigenen vier Wänden? Nein, Sie müssen nicht gleich zwei ganze Ferienhäuser kaufen und können sich diesen Traum dennoch erfüllen: Mit dem Co-Ownership-Modell wird das möglich.

Es gibt ein deutlich gestiegenes Interesse (+ 14 Prozent) an Destinationen, die eine Kombination aus Urlaub und Remote-Work möglich machen. Urlaub und Arbeit waren lange Zeit strikt voneinander getrennt. Nur wenige konnten sich ein digitales Nomadentum erlauben, um beides zu kombinieren. Der Rest von uns war während der Arbeitszeit an das Büro gebunden. Immer mehr Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber haben Regelungen für das mobile Arbeiten eingeführt. Noch besser ist es, wenn dann die Workation in den eigenen vier Wänden stattfindet und man sein zweites Zuhause genießen kann.

Ein Achtel Villa auf Mallorca und ein Achtel Chalet in Kitzbühel

Soweit der Reisetrend 2022, der höchst wahrscheinlich für ausgebuchte Hotels und Ferienhäuser sorgen wird. Gleichzeitig steigt das Interesse an der eigenen Immobilie, bietet diese doch eine große Sicherheit und gleichzeitige Flexibilität für die Reise. Das Problem: Die Preise steigen rasant und zwar nicht nur in beliebten Urlaubsorten wie Mallorca, sondern europaweit, und Experten sehen kein Ende für diesen Trend voraus. Folglich sind häufig nicht nur die hohen Anschaffungskosten, sondern auch die Instandhaltung und der Betrieb ein Hindernis. Doch das muss nicht sein: Das Co-Ownership-Modell von VillaCircle ist eine ausgesprochen reizvolle und sehr smarte Alternative zum Alleineigentum einer Ferienimmobilie. Das Konzept des Miteigentums senkt die Kosten bei der Anschaffung und im laufenden Betreib auf einen Bruchteil der Kosten des Alleineigentums, ohne die Nutzung merklich einzuschränken. Die Vorzüge des Eigentums werden dabei mit einer Full-Service-Verwaltung kombiniert. So kaufen anspruchsvolle Kunden in diesem Fall nicht nur eine Immobilie, sondern das Konzept einer sorgenfreien Nutzung ihres zweiten Zuhauses, das auf Expertise, Service und einer leicht bedienbaren App basiert. Und der Traum von gleich zwei Ferienhäusern kann in Erfüllung gehen – beispielsweise mit einem Achtel einer Villa auf Mallorca und einem Achtel eines Chalets in Kitzbühel.

Eigentum für Strand-, Ski- und Wellnessurlaub

Ganz besonders spannend ist dieses zukunftsweisende Modell für Familien. Wer möchte schon immer am selben Ort die Ferien verbringen? Schließlich sind die Ansprüche an den Urlaub je nach Jahreszeit und auch innerhalb der Familie verschieden: Beispielsweise ist Mallorca für einen sommerlichen Strandurlaub beliebt, hingegen sich Kitzbühel besonders für einen Ski- und Wanderurlaub eignet und dazwischen vielleicht auch eine Wellnessauszeit an Nord- oder Ostsee gefragt ist. VillaCircle bietet Wohnträume in sehr hochwertigen Objekten in den gewünschten Regionen in Europa – Deutschland, Spanien, Österreich, Italien, und Kroatien – und macht es möglich, ein eigenes Portfolio an Ferienhäusern oder Ferienwohnungen anzulegen.

Ein sorgsam ausgewählter Kreis von Miteigentümern

Wie funktioniert das? Die Miteigentümer erwerben die Anteile an den jeweiligen Immobilien, die ihre Wünsche und Ansprüche realisieren. Um die optimale Auslastung der Ferienhäuser zu gewährleisten und somit den Leerstand zu minimieren, wird auf einen durchdachten Mix der Miteigentümer geachtet. Dabei setzt sich der Kreis aus Familien oder auch Paaren oder Singles aus verschiedenen Bundesländern mit versetzten Ferien zusammen. Auch verschiedene Interessen wie Strandurlaub, Golf, Wandern oder Skifahren spielen hierbei eine entscheidende Rolle. Für jede Immobilie wird eine deutsche Objektgesellschaft neu gegründet. So wird der Traum einer eigenen Ferienimmobilie realisierbar, und wenn Sie von mehreren Immobilien träumen, ist auch das mit VillaCircle möglich. Der Schlüssel für einen sorgenfreien Aufenthalt ist eine einfach zu bedienende und zuverlässige App, die dafür sorgt, dass jede Familie ihr Feriendomizil zum gewünschten Zeitpunkt nutzen kann – und zwar bis zu 24 Monate im Voraus. Auch der gesamte Service wie Verwaltung, Instandhaltung und Reinigung wird über diese App gemanagt und zwar in der Sprache der Kunden. Dabei ist VillaCircle Berater, Verwalter, Koordinator, Kümmerer, Vorbereiter, Wohlfühlspezialist und die gute Seele des Hauses, also weit mehr als irgendein Immobilienvermittler.

Hochwertige Immobilien für mehr Menschen kostengünstiger zugänglich

Die Käufer können darauf vertrauen, dass VillaCircle diese neuartige, aber bereits sehr erfolgreiche Miteigentumskategorie mit Produkten etabliert, die auf Vertrauen, Rechtssicherheit und Expertise im Immobilienrecht und in der Immobilienfinanzierung aufbauen. Hochwertige Immobilien werden somit durch die geringeren Kosten für viel mehr Menschen zugänglich, die gleichzeitig in den Genuss kommen, in begehrten Regionen einen sorgenfreien Aufenthalt zu erleben. Je nachdem wie viel Eigennutzung gewünscht ist, kann ein Achtel, ein Viertel oder die Hälfte des Traumdomizils erworben werden. So wird eine Investition durch Co-Ownership in ein zweites oder sogar mehrere Zuhause bezahlbar.

