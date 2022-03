Der Hamburger Unternehmer Heiner Tamsen erweitert sein Portfolio auf Mallorca: Nach dem "T Golf Calvià" in Magaluf hat Tamsen nun auch den "Golf Park Mallorca Puntiró" erworben. Das gab das Unternehmen "T Club" in einer Pressemitteilung bekannt. Der Platz liegt rund zehn Kilometer von Palma de Mallorca entfernt und soll nun in "T Golf Palma" umbenannt werden.

In Kürze sollen Renovierungsarbeiten auf der Anlage beginnen, teilte Club-Manager Borja Ochoa mit. Unter anderem sollen Fairways, Bunker, Wasserhindernisse und Grüns überarbeitet werden. Der Platz war vom ehemaligen US-amerikanischen Golfprofi Jack Nicklaus entworfen worden. Auch ein Hotel mit 140 Zimmern wird gebaut Zudem soll auf der Anlage ein Hotel mit 140 Zimmern entstehen. Derzeit überlege man, ob man das Gästehaus selbst verwalten oder an eine Betreiberfirma ausgliedern werde, so Ochoa. Man sei bereits auf der Suche nach Mitarbeitern für den neuen Club. Heiner Tamsen war mit dem Verkauf von Luxusautos und dem Bau von Yachten reich geworden. Im Herbst 2015 erwarb er den vollkommen heruntergewirtschafteten Golfplatz in der Gemeinde Calvià. Damals bezeichnete Tamsen die Investition gegenüber der MZ als Liebhaberprojekt. "Mit Golf ist auf Mallorca kein Geld zu verdienen. Dafür sind die Investitions- und Betriebskosten zu hoch, die Gewinnmargen zu klein." Tamsen steckte Millionen in den Umbau des 160 Hektar großen Platzes. Nach langen Auseinandersetzungen mit den Behörden - unter anderem bezüglich des Baus der Skylounge auf dem Dach des Clubhauses und der angeblich illegalen Herkunft des Sandes für die Anlage - eröffnete der exklusive Club im Jahr 2019 zunächst unter dem Namen "T Golf & Country Club Poniente". Deutsche mit Golfplätzen auf Mallorca Tamsen ist nicht der einzige deutsche Unternehmer, der in Golfplätze auf der Insel investiert hat. Unter anderem haben sich Sportwagen-Urenkel Hans-Peter Porsche (Golf Alcanada), Einbaufenster-König Adam Pamer (Golf Son Gual) und Drogerie-Unternehmer Erwin Müller (Golf Canyamel) im Eliten-Sport auf der Insel unternehmerisch betätigt.