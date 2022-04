Nur 250 Meter vom Traumstrand Es Trenc entfernt, liegt eine lichtdurchflutete, zweistöckige moderne Neubauvilla mit großer Terrasse, eigenem Pool und Dachterrasse mit Meerblick, die Ihr zweites Zuhause sein könnte. Nein, nicht für mehrere Millionen, wie Sie jetzt denken, sondern anteilig mit dem Konzept des Co-Eigentums, dem sogenannten Managed Co-Ownership. Diese 235 Quadratmeter große Traumvilla in Sa Ràpita im Südosten der Insel mit drei Schlafzimmern und Bädern en Suite ist nur ein Beispiel der europaweiten exklusiven Immobilien in Toplagen zum Anteilserwerb in den schönsten Regionen Europas, wo Mallorca natürlich nicht fehlen darf. Als anteiliger Eigentümer können Sie ein Achtel, ein Viertel oder die Hälfte dieser exklusiven Ferienimmobilie erwerben – zu einem Bruchteil des Marktpreises und, da auf alle Eigentümer gerecht verteilt, entsprechend dezimierten Nebenkosten.

Eine deutsche Objektgesellschaft wird exklusiv für diese eine Immobilie aufgesetzt und als Eigentümer der Ferienimmobilie ins Grundbuch eingetragen. Der verlässliche Ansprechpartner für dieses Rund-um-sorglos-Paket ist eine Verwaltungsfirma, und das zentrale Element ist eine intuitive App: Mit der VillaCircle-App können die Nutzzeiten weit im Voraus oder auch spontan gebucht werden, bei einem Achtel Anteil sind das mindestens sechs Wochen im Jahr. Ein smarter und flexibler Weg, die eigene Ferienimmobilie wann immer gewünscht zu genießen, dafür sorgen für eine einfache Terminplanung und schnelle Buchung. Über die App verläuft auch die gesamte Kommunikation, und die Objektverwaltung sorgt dafür, dass bei der Anreise alles perfekt ist.

Ankommen und ausspannen

Der Managed Service von VillaCircle ist in diesem Konzept ein einmaliger Baustein. Diese Dienstleistung kümmert sich um alles: die Inneneinrichtung, die Nebenkostenabrechnung, die Wartung von Pool, Instandhaltung des Gartens, eventuelle Reparaturen sowie den Service vor Ort. Ein Service, der nur ein Ziel kennt: dass die Eigentümer ihren Aufenthalt auf höchstem Niveau genießen können. Besonderer Wert wird dabei auf die Inneneinrichtung gelegt: „Dieses Haus ist zum Verlieben – die Kombination aus modernem Interieur und smarter Technologie wird sofort jeden begeistern“, schwärmt Claudia Christmann, nachdem sie die letzten Finessen in der Einrichtung und Ausstattung der Ferienimmobilie in Sa Ràpita eigenhändig vollzogen hat.

Als Senior Business Development & Operations Manager ist Claudia Christmann zuständig für die Ausstattung der VillaCircle-Häuser und widmet sich dem Serviceanspruch mit hoher Professionalität und großer Liebe zum Detail. Bevor sie im Start-Up von VillaCircle einstieg, arbeitete die Touristikerin für große, internationale Unternehmen im Ferienhaussegment und hatte bis zu 500 Ferienhäuser unter sich. „Kein Vergleich zu VillaCircle, hier ist alles anders, da einzigartig“, sagt sie. Werden die Häuser doch ausschließlich mit Qualitätsmarken bestückt.

Nur das Beste vom Besten

Beispiele gefällig? Die Küchen-Accessoires wie Besteck oder Gläser und andere Küchenhelfer sind von WMF Professionals und das zauberhafte Geschirr in doppelter Ausführung von der dänischen Marke Broste Copenhagen. Die Töpfe und Pfannen der Firma Fissler werden in Idar-Oberstein hergestellt und zählen zum Hochwertigsten, was es derzeit auf dem Markt gibt. Auch die Handtücher sind von feinster Qualität und von der Firma Cawö, die in Deutschland weben lässt. So auch die Wohlfühlbetten, sie sind ebenfalls made in Germany und werden von den Schramm Werkstätten in eigener Manufaktur fabriziert, ebenso hochwertig die Decken und Kissen.

Der Außengrill ist ein Weber-Grill, der Staubsauger von Dyson und ähnlich geht die Liste mit den Qualitätsutensilien weiter. Nuancen setzen mallorquinische und mediterrane Details, wie etwa Korbelemente oder eine hübsche Lampe, Teelichter und Kerzen. Mit dieser Hochwertigkeit und einer elegant-gemütlichen Leichtigkeit im Einrichtungsstil setzt VillaCircle auf einen Konsens unter den Eigentümern. „Bis auf den Kaffeelöffel ist für alles gesorgt, jedes Handtuch frisch gefaltet an seinem Platz“, resümiert Claudia Christmann: „Der Eigentümer reist nur noch an und muss sich um nichts mehr kümmern“. Sie fügt hinzu: „Normalerweise würde es eine Familie mindestens zwei Jahre kosten, um ein Haus in diesem Standard einzurichten.“

Der Koffer wird überflüssig

Bei Gästewechsel ist von den Betten über die Handtücher alles wieder perfekt und blitzblank, darum kümmert sich ein professionelles Team vor Ort. Sollte etwas fehlen oder kaputtgegangen sein, so sorgt der Managed Service für Ersatz und hat dafür ein Lager auf der Insel eingerichtet, wodurch alles vor Ort ist. Diese komplette Ausstattung macht das Reisen in das eigene Feriendomizil unschlagbar einfach: „Wer möchte, muss nicht einmal mehr Gepäck einchecken“, so die Operations Managerin. Denn jeder Eigentümer hat – in diesem Fall in der geräumigen Garage – zwei abschließbare Schränke für seine persönlichen Urlaubsutensilien.

Platz zum Fahrrad abstellen ist auch vorhanden und der Mietwagen kann bequem in der Auffahrt geparkt werden oder in der Straße, da es sich bei Sa Rápita um eine sehr ruhige Gegend handelt – wie bei den Standorten aller anderen Objekten auch. Alle VillaCircle-Villen haben Toplagen, beispielsweise in Palma, Artà, Port d’Andratx oder Portals Nous, einschließlich Meerblick, Strandnähe und den eigenen Pool. Auch auf Ibiza startet das Miteigentumskonzept von VillaCircle gerade durch. Ebenso wie in Deutschland an Ost- und Nordsee beispielsweise auf Sylt, in Österreich in Kitzbühel, in Kroatien oder an der Cote d’Azur, Italien kommt als nächstes hinzu. Gemeinsam haben die Villen und Fincas die hochwertige Ausstattung und Inneneinrichtung.

Perfekt kombiniert: Privatsphäre und einem hotel-ähnlichen Allround-Service

Alle Eigentümer genießen den gleichen Vorteil: Abgesehen von den deutlich geringeren Anschaffungskosten und geteilten Nebenkosten überzeugt das Miteigentum damit, dass es seinen Besitzern schlichtweg mehr Zeit bietet, den zweiten Wohnsitz zu genießen. Niemand muss sich nicht mit hohen Rechnungen, Arbeiten im Haus oder Garten oder unangenehmen Überraschungen herumschlagen. Von dem bürokratischen Aufwand des Erwerbs einer Immobilie im Alleingang ganz abzusehen. Dafür kann jeder Miteigentümer, jede Familie ganz und gar eine exklusive Privatsphäre genießen – mit Sicherheit, Kostentransparenz und guter Planbarkeit. Dazu ein Service, der fünf Sternen entspricht, und mit all den schönen und hochwertigen Dingen eines zweiten Zuhauses, das allen zusammen und gleichzeitig jedem Einzelnen gehört.

