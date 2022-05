Die Balearen-Regierung hat das Ziel ausgerufen, die Inseln zum ersten Urlaubsziel der Welt mit Kreislaufwirtschaft zu werden. Unabhängige lokalen Umweltorganisationen wie der Mallorca Preservation Foundation, Save the Med und der Marilles Foundation unterstützen diese Strategie für mehr Nachhaltigkeit. Auch bei Bauträgern und Architekten ist ein deutlicher Trend in Richtung nachhaltigem Bauen festzustellen, da ökologische Aspekte für Residenten und Zweitimmobilienbesitzer eine immer wichtigere Rolle spielt.

Das private Engagement hinsichtlich mehr Nachhaltigkeit lässt sich auch auf anderen Ebenen ablesen: So finanzieren private Geldgeber die Entwicklung der neuen Anlage für grünen Wasserstoff im Zentrum der Insel, der ersten ihrer Art im Mittelmeerraum. Diese soll 300 Tonnen grünen Wasserstoff mi Jahr liefern. Außerdem sollen bis Ende des Jahres 46 Solarparks auf der ganzen Insel installiert sein, die über 326.000 Megawatt Solarenergie erzeugen werden. Diese Projekte sind wichtige Schritte für die Landesregierung, die bis 2030 einen Anteil von 35 Prozent und bis 2050 einen Anteil von 100 Prozent an erneuerbaren Energiequellen anstrebt.

Gesamtinvestition von über 630 Millionen Euro

Der globale Plan zur Schaffung einer widerstandsfähigeren und vielfältigeren Wirtschaft durch die Energiewende und eine grüne Wirtschaft wird auf den Balearen in den nächsten vier Jahren mit einer Gesamtinvestition von über 630 Millionen Euro unterstützt. Auch Mallorcas wichtiger Hotelsektor hat sich nun verpflichtet, eine Kreislaufpolitik hinsichtlich des Recyclings zu verfolgen und auf ein nachhaltiges Tourismusmodell hinzuarbeiten.

Florian Hofer, Geschäftsführer von Engel & Völkers Balearic Islands, sagt: "Wir unterstützen das Engagement der balearischen Regierung für die langfristige Nachhaltigkeit der Region. Bei unseren Kunden besteht definitiv eine Nachfrage nach Neubauprojekten mit innovativer Architektur, umweltfreundlicher Technologie und energetischen Eigenschaften, die sich positiv auf den Wert der Immobilie auswirken. Das Beste aus den 300 Sonnentagen im Jahr zu machen und diese in nachhaltige Energie umzuwandeln, wird von unseren Kunden zunehmend nachgefragt".

Engel &Völkers präsentiert Beispiele für nachhaltige Immobilien, die derzeit auf dem Markt sind

Villa Castanyetes, Port Andratx - eine spektakuläre Designervilla der neuesten Generation

Die Villa Castanyetes befindet sich in bester Lage mit Panoramablick auf die Bucht von Andratx, das offene Meer und die Insel Dragonera. Sie ist ein gutes Beispiel für die neue Qualität von Luxusvillen, die mit nachhaltigen Energiemerkmalen entwickelt werden. Die Villa wurde mit den fortschrittlichsten und effizientesten Installationen gebaut, um geothermische Energie zu liefern, was dieser Immobilie ein Energiezertifikat der Klasse A verleiht.

Sie verfügt über eine isolierte Fassade mit hochwertigem Naturstein, Geothermie, Solarenergie und Smartphone-Technologie (die Villa kann bequem von überall auf der Welt über ein iPad bedient werden). Mit einer eigenen großen Batterie wird ausreichend Energie für die Autarkie der Immobilie bereitgestellt, darunter auch eine Ladestation für Elektromobilität. Naturstein, Holz, Metallgewebe und warme Polstertöne vervollständigen das stilvolle Innendesign. Die Villa Castanyetes wird exklusiv bei Engel & Völkers für 14,2 Millionen Euro angeboten.

Diese stilvolle Villa mit drei Schlafzimmern und drei Bädern ist eine von fünf neu errichteten Villen, die nur einen kurzen Spaziergang vom traditionellen Fischerhafen in Cala Figuera an der Südostküste entfernt liegen. Sie wurde nach aktuellen Standarts für nachhaltigen Technologie entworfen und verfügt über eine umweltfreundliche Klimaanlage, um in jedem Raum ein optimales Klima zu schaffen, wobei die notwendige Energie aus erneuerbaren Quellen genutzt und der Energieverbrauch insgesamt reduziert wird.

Zu den Merkmalen gehören: eine Analyse zur Bestimmung der für jeden Teil des Hauses erforderlichen Beleuchtung. Wasseraufbereitung: Für die Nutzung und Wiederverwendung von Regenwasser wird das Regenwasser in einer Zisterne mit großer Speicherkapazität gesammelt und für jede Art von Bewässerung verwendet, entweder durch Berieselung oder Tropfbewässerung.

Die Fassade wurde mit einer sehr dichten Isolierung versehen, um eine maximale Energieeffizienz zu gewährleisten. Zudem verfügt das Haus über Aluminiumfenster mit Sonnenschutzglas und geringen Wärmeemissionen und eine Klimaanlage mit Wärmerückgewinnung. Die Villen werden zu Preisen zwischen 2,6 und 3,8 Millionen Euro angeboten, die Fertigstellung ist für Ende 2022 geplant.

Neubauanlage mit 21 Wohnungen mit A-Energiezertifikat in Cala Ratjada

Dieses Neubauprojekt umfasst 21 Apartments mit zwei Schlafzimmern und zwei Badezimmern im beliebten Badeort Cala Ratjada an der Nordostküste der Insel, nicht weit entfernt von der wunderschönen Bucht von Cala Agulla und dem Hafen. Die bebaute Fläche jeder Wohnung beträgt ca. 80 - 89 Quadratmeter mit einer teilweise überdachten Terrasse und/oder einem privaten Garten von ca. 60 Quadratmetern. Das Gebäude wurde speziell so konzipiert, dass es keine CO2-Emissionen verursacht, mit einem hohen Maß an Isolierung im gesamten Gebäude, Photovoltaik-Pumpen und thermischen Sonnenkollektoren. Das geplante Fertigstellungsdatum ist Ende 2023.

Einzigartige Neubaufinca in Llucmajor

Dieses atemberaubende moderne Designerhaus hat eine Top-Lage mit Meerblick auf die Insel Cabrera. Die ländliche Umgebung spiegelt sich in den warmen Tönen der Innenräume wider, die sowohl elegant als auch gemütlich sind. Es verfügt über wichtige nachhaltige Merkmale wie Sonnenkollektoren, eine Photovoltaik-Pumpe und Ventilatoren zur Energierückgewinnung.

Ländliche Selbstversorger-Finca in Montuiri

Ein einzigartiger, einmaliger Neubau in privater Lage mit Blick auf das Dorf Montuiri und den Berg Randa. Diese große Finca im modernen Stil wird autark sein. Sie verfügt über einen eigenen Brunnen zum Sammeln von Regenwasser, ein nachhaltiges Energiesystem und ein ökologisches Abwassersystem verfügen. Geplanter Fertigstellungstermin ist Frühjahr 2022.

Bei der neuen Wohnanlage "Parallel" in der Gegend von Bonanova oberhalb von Palma, nur 10 Autominuten vom Stadtzentrum entfernt, wurden die Prinzipien des Ökodesigns für die Reduzierung der Auswirkungen des Projekts auf die Umgebung in den Vordergrund gestellt. Jaime Oliver vom preisgekrönten Architekturbüro OHLAB erklärt: "Parallel wurde für maximale Energieeffizienz entworfen, mit einem sehr geringen Heiz- und Kühlbedarf im Vergleich zu einem konventionellen Gebäude.

Das Projekt wurde so konzipiert, dass es sowohl nachhaltig als auch energieeffizient ist: Die Hauptfassaden sind mit einer Außenschicht aus eleganten Kiefernholz-Lamellen versehen, die von traditionellen mediterranen Bauten inspiriert sind. Diese zeitgemäße und auffällige Lösung sorgt sowohl für Privatsphäre als auch für ein ständig wechselndes Licht- und Schattenspiel in jeder Wohnung. Dank eines intelligenten Designprinzips können diese Lamellen ihre Position je nach Jahreszeit ändern, indem sie je nach gewünschter Sonneneinstrahlung von der Vertikalen in die Horizontale gleiten

Da sich das Projekt der Fertigstellung nähert, stehen nur noch drei Einheiten zum Verkauf. Die Preise beginnen bei 1.250.000 € für ein Duplex-Apartment mit drei Schlafzimmern, Garten und privatem Pool.