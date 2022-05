Immobilien in und um Artà: De Haas & Partner feiert 25. Geburtstag auf Mallorca

Dieser Artikel ist in der Sonderbeilage "Beste Lagen" erschienen.

In 25 Jahren Firmengeschichte kommen in der Regel so einige Stationen zusammen, die erzählt werden wollen – Expansion, neue Filialen, neue Geschäftsfelder. Bei De Haas & Partner lässt sich das Vierteljahrhundert, während dem die Immobilienfirma inzwischen besteht, in wenigen Sätzen zusammenfassen. Und das ist vielleicht auch der Grund für eine Kontinuität, die in der Immobilienbranche auf Mallorca nicht unbedingt die Regel ist. Ein Sitz in der Fußgängerzone von Artà, ein Kernteam, keine großen Wachstumspläne – klein, aber fein lautet das Motto von De Haas & Partner.

Eines der ältesten Immo-Unternehmen im Raum Artà

„Wir sind glücklich mit unserem kleinen Büro in Artà und unseren Stammkunden“, so Miteigentümer Markus Weinbrenner. Mit 25 Jahren sei man inzwischen eine der ältesten Immobilienfirmen im Nordosten, es gebe hier wenige Mitbewerber, die seit mehr als 25 Jahren auf dem Markt seien. Der 56-Jährige ist seit einem Jahr mit an Bord und hält neben dem zweiten Eigentümer Frank Steinhoff 50 Prozent am Unternehmen. Das Team komplett machen Gudrun Hildebrand im Vertrieb und Kundenservice, Martina Steinhoff im Marketing sowie Ulrike Weinbrenner in Sachen Social Media. Gegründet hatte das Unternehmen einst der Niederländer Hermann de Haas, von dem nicht nur der Name, sondern auch der blaue Hase im Firmenlogo geblieben ist. Und damit wären auch schon die wichtigsten Stationen der Firmengeschichte erzählt.

Kontrastprogramm zum Südwesten

Die geografische Ausrichtung auf Artà und den Nordosten Mallorcas ist auch eine Abgrenzung vom Immobilien-Hotspot im Südwesten, wie Weinbrenner erklärt – er selbst hatte dort zuvor viele Jahre gelebt. Die Zielgruppe von De Haas umfasse vor allem Käufer, die statt dem Trubel die Ruhe suchten, das grüne Mallorca, die Naturstrände. Das sei dann oft die klassische Finca auf dem Land, manchmal aber auch ein Stadthaus. Artà sei im Gegensatz zu vielen touristisch geprägten Orten das ganze Jahr belebt, und nicht zuletzt das dortige Glasfasernetz biete etwa jungen Leuten, die auf Mallorca im Homeoffice arbeiten wollen, beste Voraussetzungen.

Wobei die Erfahrung zeige, dass sich viele Kunden erst während der Besichtigungen klar würden, was sie wirklich suchten. Da sei Gespür als Vermittler gefragt, um Interessenten von Anfang an eine maßgeschneiderte Vorauswahl zu präsentieren. „Ich liebe es, mit anspruchsvollen Kunden in Kontakt zu sein“, so Weinbrenner. Und wenn er dann ein tolles Haus vermittle, sei er ebenso glücklich wie der Kunde.

Immo-Check im Vorfeld

Einen wichtigen Teil der Arbeit mache inzwischen aber schon im Vorfeld die Prüfung aller baurechtlichen Aspekte einer Immobilie aus, etwa der Baulizenzen von Pool und Anbauten oder der Dokumentation des Bestandsschutzes. Im Zweifelsfall komme es vor, dass eine Finca dann eben nicht ins Portfolio aufgenommen werde. Und auch nach dem Verkauf geht die Betreuung weiter, in 25 Jahren ist schließlich ein großes Netzwerk an Dienstleistern rund um Behördengänge, Steuersachen, Bauwesen und Architektur gewachsen.

Das Jubiläum wird nun gebührend gefeiert, mit einem Empfang am 4. Juni im Büro in Artà bei Tapas, Wein und Musik – dabei sein wird auch Gründer Hermann de Haas, der Anekdoten aus der Anfangszeit zu erzählen haben dürfte –, aber auch mit einem Golfturnier am 5. Juni in Capdepera mit Lunch und Preisverleihung.

Der Geburtstag war auch Anlass, die Aktivitäten in den sozialen Netzwerken auszuweiten sowie die Website der Firma neu zu gestalten (dehaas-immobilien.com). Und auch, wenn der namensgebende Hase nun statt in Hellblau im satten Dunkelblau durch das Logo springt, soll sich ansonsten wenig ändern: Die Zeichen bei De Haas stehen weiter auf Kontinuität.