Wenn das kein Stück vom Paradies Mallorca ist: Die neue Anlage des Bauträgers URNOVA mit dem Namen Adelfas – zu Deutsch Oleander – befindet sich bei Sa Rápita. Um die Ecke liegt die Platja d‘ es Trenc, einer der längsten und unberührtesten Naturstrände inselweit. Durch Nutzung von Geothermie hat die Neubauanlage einen umweltfreundlichen Standard, da für nachhaltige Energie gesorgt wird.

Dachterrasse oder privater Garten gefällig?

Zur Auswahl stehen Wohnungen mit zwei bis drei Doppelschlafzimmern und zwei Bädern, eines davon en suite, sowie kompletten, modernen Küchen und großzügigem Wohn- und Esszimmer. Die Penthäuser bieten große Terrassen und Dachterrassen, die Erdgeschosswohnungen haben einen privaten Garten und gleichfalls große Terrassen. Die Apartmentanlage ist in schlichtem, elegantem Weiß mit Natursteinelementen gehalten, wobei die Terrassen großzügig verglast sind.

Insgesamt 69 Apartments sind auf neun freistehende Wohneinheiten verteilt. Die Wohnungen sind zwischen 94 und 115 Quadratmeter groß: Die Erdgeschosswohnungen bieten zusätzlich 55 oder 85 Quadratmeter große Privatgärten und die Penthäuser nennen Dachterrassen mit 70 oder 115 Quadratmetern ihr Eigen. Baubeginn ist für den 1. Juni 2022 und die Fertigstellung dieses qualitativ hochwertigen Neubaukomplexes bereits für 2024 geplant.

Salzwasserpool und Gym

Das Herzstück der Anlage ist ein sehr großer Salzwasser- Swimmingpool mit Kinderschwimmbad, der von einer ebenso großzügigen Gemeinschaftsterrasse umgeben ist, die wiederum inmitten einer gemeinschaftlichen Gartenanlage mit mediterranen Pflanzen – vor allem in allen Rosa- und Rottönen blühendem Oleander – liegt. Wer sich sonnen möchte, kann dies nicht nur auf der eigenen (Dach-)Terrasse, sondern auch auf bequemen Sonnenliegen am Pool oder im Halbschatten auf komfortablen Gartensesseln und Sofas entspannen. Auch ein modernes Fitnessstudio steht den Anwohnern zur Verfügung.

Heizen und Kühlen mit erneuerbarer Erdwärme

Jeder Wohnungseigentümer verfügt über einen Parkplatz: Die mit Solarfeldern bedeckten überdachten Außenparkplätze sind mit Lademöglichkeiten für Elektrofahrzeuge ausgestattet. Sie liegen verteilt am äußeren Rand der Anlage und sind über ein Wegenetz mit den Apartments verbunden. Die Anlage hat noch weitere umweltfreundliche Aspekte, vor allem die Energieversorgung beruht auf einem sauberen und regenerativen System: Durch Geothermie, der Nutzung der Wärme aus dem zugänglichen Teil der Erdkruste, die durch Wärmepumpen an die Oberfläche gebracht wird. Diese nachhaltige Wärmegewinnung dient diesem Falle zum Kühlen, aber auch zum Heizen und Luftentfeuchten der Klimaanlagen. Als erneuerbare Energie klassifiziert, stellt das System eine umweltschonende Art der Energieversorgung dar. Zudem verfügen alle Wohnungen über das in Spanien benötigte Energiezertifikat der Klasse A.

Zauberhafte Küstenenklave mit zahlreichen Stränden

Nicht nur der Es Trenc befindet sich sozusagen vor der Haustür: Auch die langen Sandstrände Platja de Ses Covetes und Platja de Sa Ràpita mit ihren kristallklaren und türkisblauen Gewässern gehören zu dieser zauberhaften Enklave an der südlichen Küste bei Sa Ràpita in der Gemeinde von Campos. Von hier aus sind es eine halbe Stunde bis in die Inselhauptstadt Palma und lediglich gut 20 Minuten zum Flughafen Son Sant Joan. Das Dorf Campos ist nur zehn Minuten entfernt. Hier finden Sie sowohl Einkaufszentren wie Eroski, Mercadona, Lidl und Müller als auch Ärzte- und Sportzentren, Schulen und Kindergarten und zahlreiche Bars und Restaurants.

Ein Paradies für Wassersportfreunde

Ganz in der Nähe der Adelfas-Anlage liegen die Yachthäfen von Sa Ràpita und S’Estanyol, die neben Bars und Restaurants eine Vielzahl von Wassersportangeboten bieten. Der Süden Mallorca ist nicht nur ein Paradies für ruhe- und erholungssuchende Menschen und Sonnenanbeter – es heißt, dass nirgendwo die Sonne so ausgiebig und beständig scheint wie hier im äußersten Süden der Insel. Hier sind Outdooraktivitäten angesagt: Besonders bei Radfahrern beliebt, da die Gegend sehr flach ist und bei Liebhabern des Wassersports. Alles ist hier möglich: Segeln, Motorbootfahren, Stand Up Paddle, Kajak, Wasserski, Tauchen oder einfach nur Schnorcheln und Schwimmen – in einem Meer, dass hier den Farben der Karibik in nichts nachsteht.

Spannendes Umfeld

Im Süden finden Sie ein authentisches Stück Mallorca und traditionelle Dörfer. Dazu gehören Campos, Sandsteindörfer wie Santanyí und Ses Salines oder der auch unter Spaniern gefragte Urlaubsort Colònia de Sant Jordi. In letzterem scheint die Zeit stehen geblieben zu sein, die umliegenden Strände wirken endlos und laden zu ausgiebigen Strandspaziergängen ein. Die von Landwirtschaft und Feldern im Landesinneren sowie Dünen und Kiefernwäldern an den Stränden geprägte Südspitze bietet aber noch viel mehr. Ob Wandern oder Radfahren, Bauernmärkte entdecken, auf Dorffesten tanzen, kulinarische Highlights genießen oder typisches Dorfleben genießen – in erster Linie geht es hier entspannt zu.

Eine einzigartige Option

Die Neubauanlage Adelfas de Es Trenc direkt vom Bauträger ist eine außergewöhnliche und selten gewordene Chance, die Sie nicht verpassen sollten. Hier wird Ihr Traum vom Leben am Meer auf Ihrer Lieblingsinsel an einem der zauberhaftesten Flecken Mallorcas wahr!

Weitere Informationen: urnovabaleares.com