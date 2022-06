Zwei Jahre lang den Erstwohnsitz auf Mallorca oder den Nachbarinseln zu haben, soll nach Vorstellung der Linkspartei Podemos Voraussetzung für den Kauf einer Immobilie auf den Balearen werden. Wie die drei Spitzenpolitikerinnen Cristina Gómez, Aurora Ribot und Viviana de Sans am Freitag (10.6.) ankündigten, will die Partei in allen drei Inselräten der Balearen Eingaben präsentieren, die diese und andere Forderungen beinhalten.