Jürgen Klopp will seine gerade erst für viel Geld erworbene Finca auf Mallorca wieder abreißen lassen. Das versichern der MZ zwei Personen, die unabhängig voneinander mit den Plänen des Trainers von FC Liverpool vertraut sind. Die Immobilie in Santa Ponça soll erst einmal provisorisch hergerichtet werden, um den Sommer über dort Urlaub machen zu können. Im Herbst würde dann mit dem Abriss und dem Neubau begonnen.

Das Immobilienunternehmen Minkner & Partner hatte für das insgesamt 5.000 Quadratmeter große Anwesen einen Kaufpreis von 3,9 Millionen Euro aufgerufen. Wie viel der 55-jährige Fußballtrainer letztlich dafür bezahlte, ist nicht bekannt. Der Verkauf soll über einen Scout abgewickelt worden sein.

Fünf Schlafzimmer und fünf Bäder auf 537 Quadratmetern

Die direkt an einem Golfplatz gelegene und von außen kaum einsehbare Immobilie ist von einem parkähnlichen Garten mit Poollandschaft umringt, Haupthaus und Gästebereich gruppieren sich um einen Innenhof. Die derzeit insgesamt fünf Schlafzimmer und fünf Bäder sind auf einer bebauten Fläche von 537 Quadratmetern untergebracht.

Das Immobilienunternehmen bewarb die Villa als "wahrhaftige Oase, die Individualisten schätzen werden". Die Vorbesitzer sollen einer Zirkus-Dynastie angehört haben - daher wohl auch die bronzenen Löwen im Park.

Die Gestaltung des eher andalusisch wirkenden Ensembles entspricht nicht mehr den heute vorherrschenden Trends in Architektur und Inneneinrichtung. Dass auf Mallorca Bestandsimmobilien abgerissen werden und ganz neu gebaut werden, ist nicht ungewöhnlich: Der Baugrund in begehrten Lagen ist knapp, und besonders im unter wohlhabenden Ausländern besonders begehrten Südwesten der Insel sind in den vergangenen Jahren viele Villen-Grundstücke neu "bestückt" worden.

Klopp über Mallorca: "Das wäre schön, dort zu leben"

Klopp kommt seit Jahren häufig auf die Insel. Im vergangenen Jahr liebäugelte der Fußballtrainer scherzhaft mit einem Engagement bei Real Mallorca. "Barcelona, Madrid und Atlético sind großartige Vereine. Ich würde zu jedem von ihnen passen, aber mein Spanisch ist grauenhaft, und ich habe nicht viel Zeit. Vielleicht Real Mallorca. Das wäre schön, zumindest um dort zu leben", sagte Klopp damals.

Im Juni vergangenen Jahres weilte er der Eröffnung des ATP-Tennisturnier Mallorca Championships in Santa Ponça bei. Auch in diesem Jahr könnte er mit von der Partie sein. Er könnte wohl auch zu Fuß dorthin.