Kommen eines Tages auf Mallorca Beschränkungen für den Immobilienverkauf an Nicht-Residenten auf Mallorca und den Nachbarinseln - oder kommen sie nicht? Der Verband internationaler Immobilien-Makler auf Mallorca, ABINI, hat jetzt in einer scharf formulierten Pressemitteilung einmal mehr seine Haltung klargemacht. "Wir werden unerbittlich sein, wenn es darum geht, die von der EU garantierten Rechte auf Bewegungsfreiheit und freie Wahl des Wohnorts zu verteidigen sowie die Freiheit, zu kaufen, zu verkaufen und zu mieten, an wen man möchte, unabhängig davon, ob er oder sie Insel-Resident ist oder nicht", heißt es darin.

Und weiter: "Der historische Beitrag in Bezug auf Wohlstand, Stabilität und Integration, der von der Immobilienbranche auf den Balearen ausgeht, wird nicht getrübt werden von Kampagnen der Ausgrenzung und Konfrontation, die einer zivilisierten und toleranten Gesellschaft wie der unsrigen unangemessen sind." Vorschläge verschiedener Parteien zur Beschränkung des Immobilienbesitzes auf den Inseln ABINI bezieht sich dabei vor allem auf den Vorstoß des Abgeordneten der Regionalpartei Més per Menorca, Josep Castells, der im Februar 2022 den Vorschlag ins Balearen-Parlament einbrachte, den Verkauf von Immobilien nur noch an Insel-Residenten zu erlauben. Daraufhin wurde eine Arbeitsgruppe gegründet, die nun prüfen soll, inwiefern diese Forderung realistisch ist. Die Linkspartei Podemos, Juniorpartner in der Balearen-Regierung, hatte sich im Juni dafür ausgesprochen, dass der Immobilienerwerb erst nach zwei Jahren mit festem Wohnsitz auf den Balearen möglich sein soll. Der weitere Verlauf der Mitteilung ist wohlwollender formuliert. ABINI begrüße die Bemühungen der Balearen-Regierung, die Branche zu regulieren und sei bei diesen Bestrebungen dank guter Zusammenarbeit mit der Politik auch schon deutlich weitergekommen. Zudem sei man, ähnlich wie die Balearen-Regierung, besorgt über die Wohnungsnot auf den Inseln und versuche, in Zusammenarbeit mit anderen Verbänden Lösungen für das Problem zu finden. /jk