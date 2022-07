Das teuerste Haus, das aktuell auf dem spanischen Immobilienportal idealista.com angeboten wird, steht auf Mallorca. Stolze 35 Millionen Euro soll die Villa kosten, die an der kleinen Bucht Cala Vinyes südlich von Magaluf steht. Überteuert? Sicherlich! Doch architektonisch ist die Immobilie ein wahres Meisterwerk.

Die Villa besteht aus mehreren Ebenen, die in geschwungenen Linien ineinander übergehen. Natürlich direkt am Meer gelegen, verfügt der modern, aber gemütlich wirkende Marés-Bau über zahlreiche Terrassen und voneinander unabhängige Bereiche sowie einen Premium-Poolbereich.

Auch in seinem Inneren ist das 1.163 Quadratmeter große Haus durch geschwungene Linien, Helligkeit und viele Ebenen geprägt. Natürlich gibt es zahlreiche Speisesäle - einige auch unter freiem Himmel - , einen riesigen Infinity-Pool, mehrere Grillmöglichkeiten und Außenküchen, ein Fitnessstudio und Entspannungs- sowie Sitzungsräume. Der künftige Käufer kann sich zudem über eine riesige moderne Hightech-Küchenausstattung freuen. "Das Hauptschlafzimmer befindet sich in größerer Entfernung zu den anderen Zimmern und bietet ein Höchstmaß an Privatsphäre", so die Beschreibung.

Highlight unter dem Anwesen

Auch im Außenbereich hat das Luxusdomizil einiges zu bieten: Es gibt einen Direktzugang zur Badebucht Cala Vinyes, eine private Anlegestelle für Boote und Yachten und auch der direkte Sprung von den Klippen des Anwesens ins Meer sei möglich, heißt es in der Verkaufsbeschreibung. Auf dem 8.263 Quadratmeter großen Grundstück steht zudem eine 316 Quadratmeter große Gästevilla, die im Kaufpreis enthalten ist. Hinzu kommt außerdem ein unabhängiges Apartment für das Personal des Anwesens.

Das Highlight jedoch sind die Höhlen, die sich unterhalb des Haupthauses an der Küste befinden und die ebenfalls im Privatbesitz sind. Einst, so steht in der Beschreibung, wurde hier der Natursandstein Marés für den Bau der Kathedrale abgetragen. Aktuell nutzen die Noch-Eigentümer die Höhlen als private Eventlocation. Neben einer voll ausgestatteten Bar und mehreren Chill-out-Bereichen gibt es auch einen Konzertaltar, auf dem Gäste bei Kerzenlicht Musikern lauschen können. /somo