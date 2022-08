Der Bau von privaten Pools auf Mallorca soll beschränkt werden

Das balearische Umweltministerium will den Bau von privaten Pools auf Mallorca und den Nachbarinseln in Zukunft einschränken lassen. Ein entsprechender Passus soll in den neuen Wasserwirtschaftsplan aufgenommen werden, dessen endgültiger Beschluss durch den Ministerrat noch aussteht.

Demnach sollen Gemeinden und Inselräte nach Willen der Balearen-Regierung in ihren Bauvorgaben Begrenzungen für den Bau von Swimming Pools integrieren, da diese einen hohen Wasserverbrauch haben. 17 neue Pools pro Woche Anfang der Woche hatte die Umweltschutzorganisation Terraferida eine Studie von Luftaufnahmen veröffentlicht. Demnach wurden allein auf Mallorca zwischen 2015 und 2021 insgesamt 5.271 Pools gebaut. Das entspricht 17 neuen Pools pro Woche. Davon befinden sich 1.765 in ländlichen Gebieten und 3.506 in städtischen Gebieten. Umweltminister Miquel Mir erklärte gegenüber der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca", dass die Landesregierung "schon seit einiger Zeit an diesem Thema arbeitet. Aber Tatsache ist, dass es sich um eine Raumplanungskompetenz handelt, die in den Händen der Gemeinde- und Inselräte liegt". Maximal 35 Quadratmeter Einen ersten zaghaften Versuch der Begrenzung hatte es bereits 2020 gegeben. In einem Gesetzesdekret zum Schutz der Landschaft wurde verordnet, dass Einfamilienhäuser in ländlichen Gebieten nicht mehr als einen Pool pro Grundstück haben dürfen. Diese dürfen eine maximale Größe von 35 Quadratmetern haben. Nach Angaben des Ministeriums hat diese Verordnung, die seit etwas mehr als einem Jahr in Kraft ist, in dieser Zeit bereits Wirkung gezeigt, da sie die Größe von Schwimmbädern erheblich begrenzt. Umweltminister Mir räumte ein, dass trotzdem mehr gegen die Flut von Swimming Pools getan werden muss. Er hoffe dabei auch an Unterstützung durch einen von der Zentralregierung geplanten Wasserwirtschaftsplan. /pss