Im Paradies zu leben, muss kein Traum bleiben, sondern kann Wirklichkeit werden. Sie sollten allerdings schnell zugreifen, denn eine Wohnung wie diese zu kaufen, ist auf Mallorca sehr selten geworden: Beinahe um die Ecke vom Es Trenc – einem sechs Kilometer langen Sandstrand und Teil des Naturschutzgebietes von Ses Salines – entstehen zwischen 94 und 115 Quadratmeter große Wohnungen. Zur Auswahl stehen Erdgeschosswohnungen mit Privatgärten und Penthäuser mit eigenen Dachterrassen. Die Anfang Juni dieses Jahres begonnenen Bauarbeiten sind im vollen Gange, und die 69 Wohnungen in Meeresnähe sollen bereits 2024 bezugsfertig sein.

Selten gewordene Traumlage auf Mallorca

Beide Optionen haben Vorteile: Sie haben die Wahl zwischen einer Erdgeschosswohnung mit privatem, 55 oder 85 großen Garten oder der Penthouse-Wohnung mit eigener Sonnendachterrasse zwischen 70 und 115 Quadratmetern Größe. Alle Wohnungen verfügen entweder über zwei oder drei Doppelschlafzimmer. Die Ausstattung ist bei beiden Modellen gleich hochwertig: Alle Wohnungen bieten große Terrassen mit verglaster Fensterfront und modernen Terrassenmöbeln.

Neben den Schlafzimmern zählen ein großzügiges Wohn- und Esszimmer, eine voll ausgestattete, elegante Neubauküche und zwei luxuriöse Bäder, davon eines en suite, zum Grundriss. Die Anlage setzt sich aus neun Wohnblöcken zusammen, die mit ausreichend Abstand zueinander freistehen. Die Architektur des mediterranen Komplexes ist hochmodern, mit dezenten Natursteinelementen schön anzusehen und in schlichtem Weiß gehalten.

Energiesparendes, zukunftsrechtes Wohnen

Modernes Wohnen in Neubauten auf Mallorca wie diesem ist zukunftsweisend: Jede Wohnung besitzt das auf Mallorca notwendige Energiezertifikat der Klasse A und ist mit einer nachhaltigen Art der Energieversorgung ausgestattet. Geheizt und gekühlt wird mit regenerativem Energiesystem, wodurch dem Wohnungsbesitzer ein sparsamen Energieverbrauch ermöglicht wird.

Selbstverständlich gehört zu jeder Wohnung auch ein Parkplatz, der auf Solarstrom setzt: Die Dächer der Außenparkplätze sind mit Solarzellen bestückt, sodass die Parkplätze gleichzeitig mit Ladestationen für Elektroautos ausgestattet sind. Die Parkplätze liegen am Rande der Anlage, unweit zu den einzelnen Wohnblöcken, verbunden durch ein Wegesystem.

Große Dachterrassen oder eigene Gärten

Der Name „Adelfas de Es Trenc“ ist Programm: Weiß, rosa und pinkblühende Oleanderbüsche (Adelfas) schmücken die weitläufigen grünen Gemeinschaftsanlangen und erfüllen die Gärten mit ihrem Duft. Das Herz der Anlage ist ein großzügiger Swimmingpool mit Kinderplanschbecken, um den sich bequeme Sonnenliegen gruppieren.

Hier am Salzwasser-Pool oder am gemeinschaftlichen Außenbereich – eine große Poolterrasse, die mit Clubsesseln und Chill-Out-Sofas bestückt ist – können Sie Ihre Nachbarn kennenlernen und entspannte Geselligkeit genießen, während Ihr Privatgarten oder Ihre Dachterrasse Privatsphäre für sich und Ihre Familie beim Sonnenbaden garantiert. Gemeinschaftlich ist ein weiteres sportliches Element: ein den Anwohnern vorbehaltenes, hochmodernes Fitnessstudio.

Eine Küstenenklave von einzigartiger Schönheit

Ihr neues Mallorca-Domizil gehört zum kleinen, romantischen Küstenort Sa Ràpita. Von hier im Nordwesten von Sa Ràpita erstreckt sich der naturbelassene Strand Es Trenc bis zum Ferienort Colònia de Sant Jordi im Südosten. Kilometerweit erwartet Sie nichts als weißer Sand, ein sanft ins Meer abfallender Strand und eine unberührte Dünenlandschaft, dahinter Kiefernwälder. Das Meer schimmert hier in allen Blautönen, vor allem aber türkisblau– sodass der Es Trenc gerne mit Stränden in der Karibik verglichen wird.

Hier scheint die Zeit stehen geblieben zu sein und seit vielen Jahren hat sich hier, im flachen Süden der Insel, nichts verändert. Alles wirkt so beständig wie der konstante Sonnenschein. Der Es Trenc ist zwar der längste, aber nicht der einzige Strand in Ihrer Nachbarschaft: die Playa de Ses Covetes und die Playa de Sa Ràpita gehören gleichfalls zur Gemeinde Campos – die Gemeinde Mallorcas, die mit den längsten Stränden und vielen Wäldern, Feldern und Wanderwegen punktet.

Ländliches, modernes Wohnen nah am Wasser

Diese Chance einer Neubauwohnung auf Mallorca ist das Versprechen, die Insel an einer ihrer schönsten Ecken kennenzulernen und sich in einer privilegierten, da meeresnahen und sonnenverwöhnten Lage nieder zu lassen. Abgesehen vom Strandleben können Sie viele Sportmöglichkeiten nutzen – zum Beispiel im kleinen Yachthafen von Sa Ràpita mit seinen Wassersportangeboten oder auch Wandern, Radfahren oder Tennisspielen. Sandsteindörfer wie der Ort Campos, Santanyí, Ses Salines oder der von weiteren Stränden umrahmte Urlaubsort Colònia de Sant Jordi mit seinem hübschen Fischerhafen liegen ganz in der Nähe.

Hier werden Sie mallorquinische Küche, Gastfreundschaft und eine rund um das Jahr funktionierende Infrastruktur vorfinden. Eine Lage, wie sie kaum attraktiver und schöner sein kann: Sichern Sie sich Ihre eigenen vier Wände im Paradies Mallorca. Dieses besondere Bauprojekt entsteht aus der zuverlässigen Hand des Bauträgers Urnova, der seit über 30 Jahren zu den solidesten spanischen Immobilienentwickler gehört. Wir haben Niederlassungen in Madrid und auf Mallorca sowie innovative Projekte spanienweit und auf internationalem Terrain. Kontaktieren Sie uns noch heute, wir informieren Sie gerne:

urnova.com/de/projects/adelfas-de-es-trenc/