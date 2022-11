Wer ein Haus im ländlichen Raum auf Mallorca bauen möchte, muss in Zukunft eine weitere Hürde überstehen: Am Mittwoch (2.11.) hat das Balearen-Parlament eine neue Verordnung verabschiedet. Darin wird unter anderem geregelt, dass Neubauten auf dem Land von nun daraufhin überprüft werden müssen, ob das Projekt in die Landschaft passt. Ziel der neuen Regelung ist, eine Verschandelung der Landschaft zu vermeiden.

Die Untersuchung wird vom Inselrat durchgeführt. Erst wenn dieser die Pläne abgesegnet hat, kann eine Baulizenz von der Gemeinde vergeben werden. Die Grundlagen für die Bewertung sollen in den kommenden sechs Monaten von den jeweiligen Inselräten erarbeitet und verabschiedet werden. Die Opposition enthielt sich bei der Abstimmung. Das Verfahren führe zu Willkür, so die Begründung. "Das Ganze führt zu mehr Bürokratie und mehr juristischer Unsicherheit", zitiert die Zeitung "Ultima Hora" die Abgeordnete Maria Antònia Sureda (El Pi). /pss